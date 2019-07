Manchester United-Inter | le dichiarazioni post-partita di Conte e De Vrij

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 20 luglio 2019) “Di positivo ho visto l’impegno e la voglia di fare da parte dei calciatori, ma c’e’ tanto da migliorare in fase di possesso e in fase di pressione”. Sono ledell’allenatore dell’Antonioai microfoni diTv dopo la sconfitta contro il. “C’e’ una base importante che e’ lo spirito positivo di questi ragazzi, questo e’ importante in un momento che non e’ facile perche’ si viene da un periodo di allenamenti intensi – ha proseguito -. Dobbiamo lavorare su tutto, il tempo per recuperare da questae’ limitatissimo, noi abbiamo bisogno non solo di giocare le partite ma anche di allenarci per migliorare e capire i momenti della gara”. “Loro sono una bella squadra con tanti giocatori forti. Stiamo lavorando per migliorare e ...

Inter : ??? | FORMAZIONI A Singapore, primo impegno in @IntChampionsCup 2019 per i nerazzurri: ecco le scelte di Antonio… - forumJuventus : [GdS] Lo United contatta la Juve per Dybala, ma il 10 argentino vede solo bianconero ?? - forumJuventus : [TUR] TF - United e Atletico hanno chiesto Demiral alla Juve dopo l'acquisto di De Ligt ?? -