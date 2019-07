Francesco Saverio Borrelli è morto | Addio al capo del Pool Mani Pulite

Fonte : blogo

(Di sabato 20 luglio 2019) Si è spento oggi, magistrato noto per essere stato ildela Milano. Èall'età di 89 anni (era nato il 12 aprile del 1930) in un hospice in cui era ricoverato da tempo, 'l'Istituto dei Tumori di Milano. Con lui fino alla fine ci sono stati la moglie Maria Laura e i figli Andrea e Federica.Entrato in magistratura nel 1955, ha svolto quasi tutta la sua carriera nelluogo lombardo. Nel 2002, da procuratore generale della Corte d'Appello, fece un discorso passato alla storia come appello per l'indipendenza della magistratura. Disse: "Resistere, resistere, resistere, come sulla linea del Piave".Lasciata la carriera da magistrato, era passato alla Federcalcio, nel 2006, quando il commissario straordinario Guido Rossi lo nominòufficio indagini in seguito allo scandalo sul mondo del calcio. Nel 2007 era stato nominato anche ...

repubblica : ?? È morto Francesco Saverio #borrelli: era a cpo del pool #manipulite - repubblica : Addio a Francesco Saverio Borrelli, morto a Milano il capo del pool Mani Pulite [news aggiornata alle 10:29] - chedisagio : ???? «Resistere, resistere, resistere. Come in un'immaginaria linea del Piave». L'insegnamento di Francesco Saverio… -