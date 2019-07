Zingaretti | Lega e M5S si preparano a inciucio

Governo - Zingaretti : legati a poltrone : 17.27 "E' tutto molto triste: non si parla più dell'Italia, della crescita, del lavoro, della manovra e c'è un gioco di potere tra due partiti, che non sono uniti più su niente se non dalla voglia di essere stretti sulle loro poltrone". Cosi' il segretario del Pd, Zingaretti, in un'intervista a Radio radicale. "L'esperimento giallo-verde è fallito, dovrebbero prenderne atto", afferma. "Inquietante-sottolinea-che il ministro degli Interni, ...

Roma, 18 lug. (AdnKronos) – "Il progetto politico del Governo gialloverde, ammesso che ci sia mai stato, è fallito. Ormai siamo agli insulti continui e soprattutto alla paralisi totale che pagano gli italiani. La smettano con questa sceneggiata e traggano le conseguenze". Lo scrive Nicola Zingaretti su twitter.

Zingaretti : bisogna tutelare diritto a casa e legalità - altrimenti è disastro : Roma – “Ci sono due principi da tenere insieme quando si parla di case: quello della legalita’, che prevede una tutela dei proprietari degli immobili delle case occupate, e il diritto alla casa. È necessario portare avanti politiche che mettano al centro questi due diritti e che li facciano stare insieme altrimenti e’ un disastro”. Lo ha detto Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, durante la consegna ...

"Ringraziamo il presidente Roberto Fico che stamattina ha reiterato la richiesta affinché il ministro Salvini venga alla Camera a riferire". A rivendicarlo il segretario Pd, Nicola Zingaretti, dopo aver incontrato il presidente della Camera, in merito al caso dei possibili Fondi russi alla Lega. "Riferirà Conte in Senato? Positivo, va incontro a logica istituzionale", aggiunge Zingaretti. Mentre il capogruppo dem a

L'incontro tra Zingaretti e Casellati sui presunti fondi russi alla Lega : "Ringraziamo la presidente Casellati per questo incontro, questa opportunità che per noi è stata un segnale di disponibilità importante. La ringraziamo per la scelta di convocare per domattina la riunione dei capigruppo con all'ordine del giorno la richiesta di informativa rispetto alle vicende di cronaca di questi giorni che riguardano quello che sapete". il riferimento di Nicola Zingaretti, segretario del Partito democratico è alla ...

Roma, 16 lug. (AdnKronos) – domani alle 10 a Montecitorio il presidente della Camera, Roberto Fico, incontrerà il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. L'incontro segue la telefonata con cui il segretario dem sollecitava i presidenti delle Camere "a un incontro urgente per garantire che nelle sedi parlamentari ci sia immediatamente la possibilità di ascoltare il Governo su quanto sta accadendo" sul Russiagate.

Fondi russi alla Lega - Nicola Zingaretti : “Salvini chiarisca in Parlamento o non gli daremo tregua” : Anche Nicola Zingaretti, segretario del Partito democratico, è intervenuto sulla questione dei presunti finanziamenti russi alla Lega e ha chiesto a Matteo Salvini di riferire in Parlamento per chiarire e portare trasparenza sulle inchieste. "Sia chiaro, noi non daremo tregua a Salvini finché lui o Conte non verranno in Parlamento a riferire nella sede propria la loro versione", afferma.Continua a leggere

Roma, 15 lug. (AdnKronos) – "domani alle ore 18 la presidente del Senato Casellati incontrerà il segretario del Pd Nicola Zingaretti ed il capogruppo Andrea Marcucci". è quanto si apprende da fonti del Pd. "I dem anche oggi hanno chiesto con insistenza la presenza in aula del ministro Salvini sul caso dei fondi in Russia. Inoltre a Palazzo Madama, persiste il problema di tre interrogazioni sulla Lega, bloccate

Presunti fondi russi alla Lega - Zingaretti : 'Vogliono tradire la NATO' : Negli ultimi giorni si sta parlando molto dello scandalo dei Presunti soldi russi versati alla Lega Nord, ovvero sia il cosiddetto 'russiagate italiano'. Tale presunto scandalo ha scatenato diverse polemiche nel mondo della politica italiana, specialmente da parte del centrosinistra. Sulla vicenda è intervenuto anche il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, che ha criticato il comportamento avuto dal governo Conte sulla ...

Pd - Zingaretti : “M5s ha perso l’anima - stampella di progetto non loro. Lega? Vecchia destra che disprezza i più deboli” : “I 5stelle stanno perdendo l’anima, sono diventati l’amara stampella che sorregge un progetto che non è il loro. Gli elettori se ne stanno accorgendo”. A dirlo, nell’intervento all’Assemblea del Pd a Roma, il segretario Nicola Zingaretti. Che ha attaccato anche la Lega: “È la Vecchia destra che ritorna e che disprezza i più deboli”. Pd, lo sfogo di Zingaretti: “Serve una ...

Roma, 12 lug. (AdnKronos) – "C'è un disegno di partiti europei per tradire l'Alleanza Atlantica? E' questa la politica estera del governo Conte? Chi sarà il nostro commissario europeo e il ministro degli affari europei quale politica seguirà? Queste domande richiedono urgenti e chiare risposte nelle sedi appropriate. Vigiliamo e difendiamo le prerogative costitutive della nostra comunità nazionale. Altro che

Roma, 11 lug. (AdnKronos) – "Io non so se esistono fondi neri della Russia per la Lega. Su questo indagheranno le Procure. Ma nell'audio c'è qualcosa di gravissimo. Il racconto delle intenzioni della Lega e dei suoi alleati europei di superare le relazioni con Bruxelles e Usa per scegliere Mosca come punto di riferimento. è il tradimento di un alleanza che ha caratterizzato la politica estera italiana dal