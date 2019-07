Mercato Juventus | addio a Dybala e Kean | pronto il doppio colpo

CalcioMercato Juventus - Higuain : la Roma avrebbe convinto i bianconeri ma non il Pipita : Il Calciomercato della Juventus ruota per buona parte intorno a Gonzalo Higuain. Solo l’uscita del Pipita insieme a quella di uno tra Mandzukic e Kean potrebbe sbloccare l’arrivo di Icardi. L’argentino è tra i cedibili e nelle ultime ore sarebbero stati fatti passi avanti tra la Vecchia Signora e la Roma: l’accordo tra i due club sarebbe stato trovato, ma il giocatore ancora tentenna e per ora non sembra propenso a vestirsi di ...

CalcioMercato Juventus : raggiunto l’accordo per l’attaccante : Calciomercato Juventus: secondo il Corriere dello Sport è stato raggiunto l’accordo tra Juventus e Roma per il trasferimento nella capitale di Gonzalo Higuain. L’accordo si basa, secondo quanto riportato dalla testata giornalistica romana, su un prestito oneroso per 9 milioni di euro con obbligo di riscatto per la Roma fissato a 27 milioni di euro. […] More

CalcioMercato Juventus – Si accende la pista Neymar : Paratici a colloquio con il padre-agente del giocatore : Si intensificano le voci sul possibile arrivo di Neymar alla Juventus: previsto incontro tra il ds bianconero Paratici e il padre-agente del giocatore brasiliano L’anno scorso l’accostamento di Cristiano Ronaldo alla Juventus aveva fatto sorridere più di qualche scettico. Un’operazione da playstation, solo fantamercato vedere un fuoriclasse del genere in Serie A. Poi un po’ la rottura con il Real Madrid, un ...

CalcioMercato Juventus - dalla Spagna insistono per Neymar : “Incontro tra Paratici e il padre del calciatore” : Calciomercato Juventus – Il mercato della Juventus non si chiude con de Ligt. dalla Spagna arrivano clamorose conferme su Neymar. E’ il Mundo Deportivo a rilanciare la notizia di un interesse concreto dei bianconeri per il brasiliano. In prima pagina il quotidiano spagnolo titola: “Via italiana para Neymar“. Sempre secondo il Mundo Deportivo, Fabio Paratici dovrebbe incontrare nelle prossime ore il padre del ...

CalcioMercato Juventus - dalla Spagna insistono per Neymar : incontro tra Paratici e il padre del calciatore : Calciomercato Juventus – Il mercato della Juventus non si chiude con de Ligt. dalla Spagna arrivano clamorose conferme su Neymar. E’ il Mundo Deportivo a rilanciare la notizia di un interesse concreto dei bianconeri per il brasiliano. In prima pagina il quotidiano spagnolo titola: “Via italiana para Neymar“. Sempre secondo il Mundo Deportivo, Fabio Paratici dovrebbe incontrare nelle prossime ore il padre del ...

CalcioMercato Juventus : per Miranda il Barcellona avrebbe già alzato il muro : Il Calciomercato della Juventus si arricchisce oggi di in un nome nuovo: Juan Miranda. Classe 2000, è l’ennesimo gioiellino della cantera del Barcellona, che però rischia di non trovare spazio in prima squadra. Il laterale difensivo mancino si sta mettendo in luce agli Europei Under 19 in Armenia, è lì che i bianconeri lo hanno guardato da vicino innamorandosi del suo talento. Il problema è che i blaugrana non sarebbero così convinti di ...

CalcioMercato Juventus - Paratici ha deciso : 7 cessioni e altri 3 nuovi arrivi : Calciomercato Juventus- Il mercato della Juventus si prepara ad entrare nel vivo. Secondo quanto rivelato dalle ultime indiscrezioni, Paratici sarebbe pronto a mettere a segno almeno altri tre acquisti per completare la rosa da mettere a disposizione di Sarri in vista della nuova stagione. Possibili 7 addii: restano in bilico le posizioni di Cancelo, Khedira, […] More

CalcioMercato Juventus - Espn lancia l'ipotesi di uno scambio Neymar-Dybala : Neymar vuole lasciare il Paris Saint Germain in tempi brevi. La RAI riferisce che il padre del brasiliano lo sta offrendo ai club di tutta Europa nel tentativo di chiudere il trasferimento da Parigi e una delle squadre apparse in lista sorprende molto. Il padre di Neymar ha incontrato il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, per parlare di un possibile trasferimento, non essendo riuscito ad accasare il giocatore al Real Madrid o al ...

CALCIOMercato Juventus NEWS/ Dani Alves la sorpresa? - ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, aggiornamenti sulle trattative: Dani Alves ritorno più vicino, chiesa in bilico, ultime notizie venerdì 19 luglio,

CalcioMercato Juventus - la nota del Benfica su Perin : “Recupero più lungo del previsto” : Adesso è arrivata anche la nota del Benfica: recupero di Perin più lungo del previsto, proseguirà a Torino. Attraverso un comunicato ufficiale, la società portoghese informa che “in seguito agli esami medici effettuati oggi, si è arrivato alla conclusione che il portiere Mattia Perin avrà un processo di recupero più alto di quanto inizialmente previsto, di circa 4 mesi” per questo motivo “c’è un accordo tra i club e ...

CalcioMercato Juventus - clamoroso Perin : rischia di saltare il trasferimento al Benfica per motivi… fisici : Problemi per Perin: salta il trasferimento al Benfica? Il portiere italiano sembra non aver superato le visite mediche a Lisbona Non arrivano buone notizie dal Lisbona, potrebbe saltare il trasferimento di Mattia Perin dalla Juventus al Benfica. Secondo quanto riportato dal sito di Record, sembra che il portiere italiano non abbia superato le visite mediche. Perin, arrivato ieri a Lisbona, sarà sottoposto ad una serie di test supplementari ...

CalcioMercato Juventus - potrebbe saltare il trasferimento di Perin al Benfica : i motivi : potrebbe saltare il trasferimento di Mattia Perin dalla Juventus al Benfica. Il portiere italiano – secondo quanto riferisce il sito di Record – non avrebbe superato le visite mediche. Perin è arrivato a Lisbona nella giornata di ieri dopo che il Benfica aveva trovato l’accordo con la Juve per circa 15 milioni di euro. Reduce da una stagione travagliata e da un infortunio alla spalla, il 26enne Perin dovrebbe essere ...

Neymar Juventus - l’incredibile conferma di Guelpa anima il Mercato : Neymar Juventus – Avrebbe davvero dell’incredibile la notizia che circola da qualche ora. Secondo quanto filtra in ambienti di mercato, infatti, la Juventus sarebbe sulle tracce del calciatore brasiliano, sempre più convinto di lasciare Parigi ed il Paris Saint Germain. Dopo appena due anni trascorsi all’ombra della Tour Eiffel, il calciatore carioca sembra essere in […] More

CalcioMercato Juventus - Neymar si sarebbe offerto anche ai bianconeri : Il mercato in Serie A è partito alla grande, con la Juventus una delle principali protagoniste insieme ad Inter e Napoli: dopo Ramsey, Pellegrini, Buffon, Rabiot, Demiral, è stato ufficializzato anche il difensore De Ligt, arrivato a Torino per 75 milioni di euro pagabili in cinque stagione più 10 milioni di euro di bonus. Con l'arrivo dell'ex giocatore dell'Ajax i bianconeri hanno speso più di 100 milioni di euro, a fronte dell'unica cessione, ...