Meranda tace in Procura Le carte della trattativa

(Di venerdì 19 luglio 2019) Luca Fazzo (Facebook di Gianluca) Arrivati a questo punto, nel pasticcio dell'hotel Metropol e dei presunti soldi russi alla Lega, una sola cosa è certa: laRepubblica è parecchi passi più avanti di quanto ufficialmente appaia. Il silenzio sinora osservato dagli indagati sottoposti a interrogatorio - prima Gianluca Savoini, il «mister rublo» amico di Matteo Salvini, e ieri il suo amico Gianluca- non ha affatto irritato i pm che conducono le indagini: un po' perché se lo aspettavano, e soprattutto perché l'inchiesta è già così avanti da non rischiare di impantanarsi. E uno dei passi principali compiuti dall'indagine è la certezza che lanon si è arenata la sera del Metropol. Dopo la discussione sullo sconto da effettuare sui milioni (tre o sei) di greggio da vendere all'Italia, Savoini e i suoi complici hanno avuto altri contatti con i ...

