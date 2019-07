Lega e 5 Stelle a un passo dalla rottura Salvini ora pensa alla crisi di governo

Lega e Movimento 5 stelle sono ai ferri corti : Il capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il leader leghista Matteo Salvini (foto: Alessandra Benedetti – Corbis/Corbis via Getty Images) La convivenza pacifica tra i due alleati di governo è finita, o almeno così sembra in queste ore. Il leader della Lega Matteo Salvini ha detto che il Movimento 5 stelle “non ha più la sua fiducia, anche personale” e ha aperto alla possibilità che ...

Lega-5Stelle - aria di crisi? : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – Giorni di fuoco per l’allenza giallo-verde. Dopo la discussione creata dal Decreto Sicurezza Bis, le strade di Lega e Movimento Cinque Stelle si dividono ancora una volta, ora in Europa. Il vicepremier non ha preso bene il voto che il partito di ha dato a come Presidente della Commissione Europea e lo ha accusato con un tweet di “governare col Pd”. Il leader del Carroccio, ...

Lega e M5S sempre più divisi in Europa - Salvini : “Gravissimo voto Cinque Stelle su von der Leyen” : "Abbiamo visto una presidente indicata dalla Merkel e sostenuta da Macron, Renzi, Berlusconi e dai Cinque Stelle, sbilanciatissima a sinistra sul alcuni temi, siamo preoccupati. È come se in Italia ci fosse un governo Pd-Fi-M5s, che cambiamento rappresenta?". Così Matteo Salvini, commenta il sostegno dell'alleato di governo all'elezione di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione Ue.

Silvio Berlusconi critica aspramente un'altra volta il governo Lega-5 Stelle No, l'incontro al Viminale organizzato da Matteo Salvini – un discreto atto di guerra al M5s, quantomeno un'aspra critica all'immobilismo di Luigi Di Maio e compagni – non è piaciuto neppure a Silvio Berlusconi. In serata, ospite al Tg4, il leader di Forza Italia ha puntato il dito parlando della

Viminale - con Salvini rispunta Siri (come responsabile economico della Lega) Il Pd : che fanno i 5 Stelle? : Costretto alle dimissioni a metà aprile, l’ex sottosegretario alle Infrastrutture partecipa all’incontro indetto dal ministro dell’Interno con le parti sociali

Sondaggi elettorali Demos : la Lega doppia il Movimento 5 Stelle : Sondaggi elettorali Demos: la Lega doppia il Movimento 5 Stelle A più di un anno dal suoi insediamento, il governo giallo verde raccoglie un consenso elevato pari al 55%. A sostenerlo è l’ultimo Sondaggio Demos per Repubblica pubblicato l’11 luglio. Anche il consenso delle due forze politiche che compongono l’esecutivo rimane alto (53%). Rispetto a 12 mesi fa nulla pare essere cambiato nella percezione degli italiani. ...

Lega-5 Stelle - d'amore e d'accordo sui fondi da stati esteri per le fondazioni politiche : In un comma applicato all’articolo numero 43 del Decreto crescita, approvato da Lega e 5 Stelle, le fondazioni politiche vengono esonerate da alcune scadenze e da altri adempimenti a cui sono soggetti i partiti. Come spiegano Il Foglio e La Repubblica tra questi anche l’esenzione dall’applicazione del comma 12 dello “spazza corrotti” ovvero il divieto di “ricevere contributi prestazioni o altre ...

Sondaggi politici elettorali Luglio 2019 : ultime notizie su Lega - Movimento 5 Stelle e PD : Siamo di fronte ad una situazione politica piuttosto confusionaria: l’equilibrio del governo è piuttosto debole, con due forze politiche al comando, che non riescono ad essere sempre d’accordo: Lega e 5 Stelle si trovano su fronti completamente opposti su certe tematiche e si trovano, per forza, a scontrarsi. Il favore dell’opinione pubblica cambia ogni giorno, per questo vengono fatti i Sondaggi politici quotidianamente, così da poter ...

Il caso Carola Racket da maggiore forza alla Lega, che dai sondaggi risulta essere leader incontrastata arrivando quasi al 40%. 5 stelle in calo pericoloso Sempre a Quarta Repubblica il giornalista ed ex parlamentare Daniele Capezzone sostiene che il caso di Carola Rackete abbia fatto guadagnare grande consenso a Salvini. "Un'altra settimana così e Salvini

Ue - Castaldo (M5s) eletto vicepresidente nonostante i 5 stelle siano senza gruppo : è la prima volta. Lega esclusa : I 5 stelle hanno ottenuto una vicepresidenza del Parlamento Ue, nonostante non siano riusciti a formare un gruppo. Mentre il Carroccio non ha ottenuto neanche una delle poltrone. L’eurodeputato M5s Fabio Massimo Castaldo, che già nella scorsa legislatura aveva ricoperto la stessa carica, ha ottenuto 248 voti ed è riuscito a superare la colLega della Lega Mara Bizzotto. Non era mai accaduto che un parlamentare non iscritto riuscisse a farsi ...

Dopo una campagna contro i salvataggi delle banche - Lega e 5 Stelle salvano le banche : A rischio c’è l’intero sistema del credito, in difficoltà per lo spread elevato e il Pil fermo. Ecco perché il governo aiuta popolare Bari e Carige nonostante avesse attaccato il governo precedente per aver fatto altrettanto Quando la California provò i minibot. E fu un disastro epocale" E ora che le banche salvino la Terra " Così i poteri forti salgono sulla ruspa del vincitore Matteo Salvini "

Lega e 5 Stelle per una volta con una sola voce : «Non si tocchi la Sanità» : Una mozione M5S-Lega per blindare le risorse per la Sanità. Duplice l'impegno chiesto al Governo per garantire la sostenibilità del Ssn: da una parte la fissazione di una soglia...

Sondaggi politici : Lega sale al 38% - mentre il Movimento 5 Stelle in crisi scende ancora : Secondo i Sondaggi Swg diffusi lunedì 1° luglio dal TgLa7 di Mentana, la Lega raggiungerebbe al momento l'incredibile traguardo del 38%. Il Pd rimane invece stabile, sui valori di una settimana fa, mentre il M5S continua a perdere stabilmente consensi. Berlusconi e Meloni, infine, rimangono stabili e su numeri fra loro molto vicini. Per quanto riguarda invece l'apprezzamento dei singoli politici, il Premier Conte conserva il primato, mentre ...