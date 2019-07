Francia | vede la sua gamba amputata sui pacchetti di sigarette | albanese rimane stupito

Blastingnews

(Di venerdì 19 luglio 2019) Spiacevole scoperta per unresidente a Metz, in. L'uomo ha riconosciuto la suain una delle immagini scioccanti che vengono apposte suidivenduti ine in Lussemburgo. La meraviglia è stata tanta perché l'non ha mai autorizzato la pubblicazione di quella immagine. E tra l'altro l'amputazione dell'arto non è stato dovuto al fumo ma a una sparatoria avvenuta in Albania nel 1997. Una storia incredibile che è stata riportata nelle ultime ore su molti quotidiani francesi e non solo. Secondo quanto riporta il Messaggero, quella foto è stata pubblicata suidivenduti in Lussemburgo e in, corredata dalla dicitura in francese "Fumare ostruisce le arterie". Si attendono le risposte della Commissione Ue L'avvocato che difende il cittadino, Antoine Fittante, ha affermato nelle ultime ore che il ...

