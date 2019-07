Zingaretti | prometto di non abbassare mai la guardia

romadailynews

(Di giovedì 18 luglio 2019) Amatrice (Ri) – “Questa scuola e’ prima di tutto un simbolo dell’Italia che funziona, e’ uno dei piu’ belli e moderni edifici scolastici del Paese e dimostra al mondo che anche le missioni piu’ difficili sono possibili”. Cosi’ Nicola, presidente della Regione Lazio, in occasione dell’inaugurazione del polo scolastico Romolo Capranica ad Amatrice alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “La sua presenza- ha aggiuntorivolgendosi a Mattarella- continua a sottolineare l’importanza che ha per lo Stato questa parte dell’Italia, bellissima e ferita, che non si arrende”. “Non e’ stato facile e non tutto e’ andato nel verso giusto- ha precisato il presidente della Regione Lazio- ma abbiamo reagito insieme con straordinario impegno comune: grazie ai ...