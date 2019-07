Protesta contro la costruzione di un telescopio alle Hawaii | decine di arresti

Russiagate - Protesta del PD alla Camera contro Salvini : Il caso dei presunti finanziamenti russi alla Lega ha scatenato il caos alla Camera. Pd, Leu e + Europa hanno chiesto che il vice premier Matteo Salvini riferisca in aula, ma il Ministro dell'Interno chiude ad un dibattito ampio orientato invece a rispondere solo al question time. "È un fatto di una gravità inaudita" dice dal Pd Delrio ed intanto il presidente della Camera Fico invierà una lettera al Ministro per i rapporti con il parlamento ...

Una deputata leghista aggredisce un’onorevole del Pd che Protestava contro Salvini : L'onorevole del Partito democratico Enza Bruno Bossio sarebbe stata aggredita da una deputata leghista. A raccontarlo è Filippo Sensi, deputato dem, con una serie di post su Twitter. L'episodio si sarebbe verificato durante i lavori delle commissioni Affari costituzionali e giustizia della Camera sul Decreto sicurezza bis. I parlamentari democratici avrebbero iniziato una serie di interventi chiedendo la presenza in Aula del ministro ...

Protesta guida turistica Colosseo - incontro in Campidoglio con De Santis e Di Maggio : Roma – È durato circa un’ora, l’incontro tra la guida turistica che oggi ha minacciato il suicidio salendo sul primo anello del Colosseo, il comandante della Polizia di RomaCapitale, Antonio Di Maggio, e l’assessore al Personale di Roma Capitale, Antonio De Santis, la cui mediazione ha messo fine alla pericolosa Protesta dell’uomo. La guida turistica avrebbe desistito dopo la promessa e le rassicurazioni di un ...

Caos Sampdoria - tifosi ancora in Protesta contro Ferrero : cori e striscioni verso il presidente blucerchiato : Momento delicato in casa Sampdoria, che domani inizierà il ritiro a Bogliasco agli ordini del neo tecnico Eusebio Di Francesco. protesta dei tifosi contro il numero uno blucerchiato da poco terminata e iniziata verso le 21.30, sotto l’hotel nel quartiere di Carignano a Genova dove solitamente soggiorna il patron quando arriva nel capoluogo ligure. cori e striscioni contro Ferrero, mentre gli oltre 500 tifosi presenti hanno cantato ...

Tampon tax : in Germania un libro di Protesta contro l'Iva sugli assorbenti : La Tampon tax è il termine con cui si indica l'Iva applicata agli assorbenti femminili, ai pannolini per bambini ed ai pannoloni assorbenti per anziani, incontinenti o qualsivoglia persona che ne necessiti. Dopo poco più di un mese dalla bocciatura dell'emendamento del PD, inserito nel decreto sulla Semplificazione Fiscale, per abbassare l'Iva dal 22% al 10% sugli assorbenti e su altri prodotti di igiene femminile, la protesta non si placa. Ma ...

“Extinction Rebellion” - fondamentalisti del clima Protestano contro il New York Times : 70 arresti : Circa 70 persone sono state arrestate a Manhattan davanti alla sede del New York Times in seguito ad una protesta contro il modo in cui i media seguono la questione dei cambiamenti climatici. I manifestanti facevano parte di un gruppo chiamato Extinction Rebellion che sul suo sito si descrive come un movimento internazionale che combatte il climate change attraverso la lotta non violenta e denunciando il rischio di collasso dell’ecosistema ...

Gray Pride a Bologna - gli striscioni di Protesta di Forza Nuova contro la manifestazione LGBT : Scritte omofobe firmate da Forza Nuova sono apparse ai Giardini Margherita di Bologna dove oggi pomeriggio prenderà il via il Pride. Attese oltre 40mila persone in città secondo le stime. A meno di una settimana dal 28 giugno, giorno in cui si celebreranno i 50 anni esatti dei Moti di Stonewall, cortei sono in programma anche a Napoli, Siracusa e Frosinone.Continua a leggere

Toscana - da più di 2 mesi le femministe Protestano contro l’accordo della giunta di centrosinistra con gruppi antiaborto : Hanno interrotto e occupato per due volte il consiglio regionale e continueranno a farlo ad oltranza. Fino a quando la Regione Toscana non deciderà di stralciare l’accordo con il Forum delle associazioni “Pro-vita” che prevede anche l’ingresso degli attivisti “no aborto” nei consultori regionali. La Toscana è da sempre considerata una delle Regioni all’avanguardia in Italia sul tema dei diritti delle donne e sull’applicazione della legge 194, ma ...

Cremona - Protesta dei facchini contro il licenziamento di 170 persone all’Iper : scontri e tensione con la polizia : tensione e scontri tra polizia e facchini davanti alla sede della Finiper, società proprietaria dei supermercati Iper, a Soresina, in provincia di Cremona. I lavoratori avevano dato vita a una protesta davanti ai cancelli dell’azienda contro il licenziamento di 170 persone. “La società – riferisce il sindacato Usb- si è rimangiata gli accordi e ha sbattuto in mezzo alla strada 170 lavoratori. L’Iper quest’anno ha ...

Circa 500 persone sono state arrestate mentre Protestavano contro le elezioni in Kazakistan : Circa 500 persone sono state arrestate in Kazakistan mentre protestavano contro le elezioni che si sono tenute domenica per eleggere il nuovo presidente del paese, le prime dalle dimissioni di Nursultan Nazarbayev, che governava dalla fine dell’Unione Sovietica. AFP dice che

Hong Kong - un milione di persone in strada per Protestare contro legge sulle estradizioni verso la Cina : Un fiume umano Anzi, di più. Oltre un milione di persone sono scese tra le strade di Hong Kong per protestare contro un progetto di legge del governo locale per autorizzare le estradizioni verso la Cina continentale. Questo testo delle autorità locali pro Pechino, che suscita la collera della popolazione, secondo i detrattori metterà i cittadini in balia di un sistema giudiziario cinese opaco e politicizzato. La ...

Venezia - la Protesta contro le Grandi Navi non potrà arrivare a Piazza San Marco. La scelta del prefetto schierato con la Lega : Avevano chiesto di poter arrivare fino a Piazza San Marco, il salotto buono di Venezia, per la protesta contro le Grandi Navi. Una settimana fa la notizia dell’incidente di Msc ‘Opera’ che ha sfasciato una battello fluviale con 110 persone a bordo in Riva San Basilio, ha fatto il giro del globo. Per questo la chiamata a raccolta di attivisti, ambientalisti, turisti, amanti di Venezia, voleva Piazza San Marco per chiedere che si ...

Whirlpool - incontro con Di Maio mentre i lavoratori Protestano sotto il ministero. Azienda : “Oggi una soluzione non c’è” : incontro ad alta tensione al ministero dello Sviluppo tra Luigi Di Maio, i sindacati e i manager di Whirlpool, dopo che l’Azienda ha annunciato l’intenzione di vendere lo stabilimento di Napoli, nonostante un accordo quadro con i sindacati per il trasferimento della produzione di lavatrici in Italia. Secondo fonti sindacali l’ad di Whirlpool Italia, Luigi La Murgia, ha spiegato: “Non vogliamo chiudere ma individuare ...

Il baby Trump gonfiabile per Protestare contro il presidente Usa : L'articolo Il baby Trump gonfiabile per protestare contro il presidente Usa proviene da ILFOGLIETTONE.IT.