Overwatch | Blizzard sta per mettere ufficialmente la parola fine alla GOAT

Overwatch : Blizzard interromperà le partite se dovesse rilevare l'uso di cheat : Blizzard ha svelato la sua nuova contromisura per combattere i cheater di Overwatch.Nell'ultimo aggiornamento degli sviluppatori, il game director Jeff Kaplan ha spiegato che nel prossimo futuro verrà introdotto un nuovo sistema che interromperà automaticamente qualsiasi match in cui verrà rilevato l'uso di cheat. I giocatori di entrambe le squadre non saranno penalizzati in nessun modo (a parte il cheater, ovviamente), quindi nelle partite ...

Overwatch : Blizzard pubblica la nuova short story dedicata a Baptiste : Blizzard ha pubblicato una nuova short story di Overwatch che mette in risalto la nuova aggiunta al roster degli eroi: Baptiste.Come segnala VG247.com, si racconta la storia di Baptiste mentre è alle prese con la sua tremante fedeltà all'organizzazione militante Talon. Il racconto si espande sull'origine di Baptiste, di cui abbiamo appreso un po' nel trailer del personaggio in febbraio.A quanto pare, Blizzard potrebbe avere in serbo anche una ...

Blizzard avrebbe cancellato un FPS di StarCraft per focalizzarsi su Diablo 4 e Overwatch 2 : Blizzard avrebbe cancellato uno sparatutto in prima persona di StarCraft che era stato in sviluppo negli ultimi due anni, secondo tre persone che hanno familiarità con lo studio. La ragione principale, ha detto Blizzard, è stata quella di mettere più risorse nei franchise di Diablo e Overwatch, come riporta Jason Schreier di Kotaku.Il progetto, nome in codice Ares, era stato descritto come un "Battlefield nell'universo di StarCraft" da una di ...

Overwatch : secondo Blizzard sarà possibile creare una serie di progetti ambientati nell'universo di gioco : Il CEO di Blizzard J. Allen Brack ha recentemente parlato del futuro dei giochi sviluppato dalla sua compagnia. In particolare il presidente si è soffermato a parlare di Overwatch.Dopo l'introduzione del workshop che ha visto la nascita di nuove ed interessanti modalità di gioco, Brack ha svelato che la compagnia ha molte idee soprattutto nella creazione di nuovi universi tutti incentrati su Overwatch.In un'intervista con Game Informer, Allen ha ...