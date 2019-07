Libra | la criptovaluta di Facebook trova i G7 contrari

La Libra “preoccupa seriamente” la Casa Bianca. Ma Facebook difende la criptovaluta : Libra "preoccupa seriamente" l'amministrazione Trump, che intravede nella valuta digitale di Facebook gli stessi rischi del Bitcoin, ovvero che possa essere usata per scopi illeciti. Alla vigilia delle audizioni del social network in Congresso, il segretario Steven Mnuchin lancia l'affondo: "abbiamo serie preoccupazioni". Libra e le criptovalute sono un "tema di sicurezza nazionale". Parole che piovono come una doccia fredda sulla societa' di ...

Trump contro la criptovaluta Libra : “Poco affidabile. Se Facebook vuole diventare una banca rispetti le regole” : “Non sono un fan di bitcoin e altre criptovalute, che non sono soldi e il cui valore è altamente volatile e basato sul nulla. Allo stesso modo Libra, la ‘moneta virtuale’ di Facebook, avrà poco sostegno ed affidabilità. Se Facebook e altre compagnie vogliono diventare una banca devono ottenere un nuovo documento di autorizzazione bancaria ed essere soggetti a tutte le regole bancarie, come le altre banche, sia nazionali che ...

Sondaggi Swg : Libra - italiani scettici sulla criptovaluta di Facebook : Sondaggi Swg: Libra, italiani scettici sulla criptovaluta di Facebook C’è scetticismo intorno a Libra, la criptovaluta di Facebook presentata una settimana fa dal Ceo del social network Mark Zuckerberg. In un Sondaggio Swg, il 55% degli italiani afferma di ritenere poco utili le monete virtuali. Sondaggi Swg: Libra, le rassicurazioni di Facebook Con Libra “aspiriamo a rendere facile per tutti inviare e ricevere soldi proprio ...

Libra : cosa (e come) ci guadagna Facebook dalla sua criptovaluta? : foto: Facebook E ora che Facebook ha presentato Libra al mondo, la domanda sorge spontanea: ma cosa ci guadagna il gruppo di Menlo Park, che comprende anche Instagram e Whatsapp, dall’introduzione sul mercato dell’ennesima criptovaluta? Tra gli esperti circolano teorie diverse, tutte comunque suffragate dal fatto che sicuramente Facebook non ci rimetterà. Ma ha tanti buoni motivi per “battere moneta”. 1. Far soldi sui social. ...

Libra - a Ginevra tutti gli intrecci tra Facebook e la nuova criptovaluta : È sulla piccola isola al centro di Ginevra che Facebook ha installato il motore di Libra, la nuova criptovaluta globale svelata dal gruppo di Mark Zuckerberg. Ma è qui anche il peccato originale della nuova moneta digitale. Facebook sostiene di essere un primus inter pares tra i promotori del progetto ma un palazzo storico circondato da banche e negozi di lusso sembra dire il contrario...

Non solo Facebook - ecco le aziende che sosterranno la criptovaluta Libra : Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook (foto: Getty Images) Dopo gli annunci dei mesi scorsi è stata presentata ufficialmente Libra, la criptovaluta usata da Facebook per gestire acquisti e scambi di denaro tramite il social network. Si tratterà di una valuta stabile, e quindi il suo valore sarà legato a un sistema di riferimento preciso e fatto, ad esempio, di titoli di stato o depositi bancari. Ciò per evitare che questa moneta sia esposta a ...

Facebook presenta la criptovaluta Libra - nel 2020 il lancio ufficiale sul mercato. Zuckerberg : usare denaro come condividere foto : Si chiamerà Libra la valuta digitale con cui Facebook si prepara a entrare nel mondo della finanza. Simile a Bitcoin, la moneta elettronica ideata dal colosso dei social si basa sulla tecnologia blockchain, ma è pensata per essere scambiata senza fluttuazioni dei prezzi: infatti sarà una stablecoin interamente coperta da un fondo di riserva costituito da diverse valute. "Con Libra, usare denaro sarà facile come condividere foto". Questo il ...

Ecco Libra - la criptovaluta di Facebook : che cos’è - come funziona e perché è importante : Si chiama Libra ed è la nuova criptovaluta che Facebook ha presentato e che debutterà ufficialmente sulla piattaforma social entro 2020 e sarà accompagnata da portafoglio digitale chiamato CaLibra. Andiamo a scoprire nel dettaglio come funziona e quali sono le caratteristiche specifiche di quella che molti hanno già denominato impropriamente il Bitcoin di Facebook. E […] L'articolo Ecco Libra, la criptovaluta di Facebook: che cos’è, ...

Facebook lancia la criptovaluta Libra : «Pagamenti come inviare una foto». Da eBay a Vodafone - tutti gli operatori : Arriva Libra, la criptovaluta globale di Facebook: una nuova moneta elettronica che Mark Zuckerberg lancerà già nel 2020, come spiegato dallo stesso fondatore del social...

Ecco Libra - criptovaluta di Facebook : garantita da asset reali : L'annuncio è arrivato da Menlo Park dove da oltre un anno è al lavoro una squadra specifica guidata dall'ex presidente di PayPal, David Marcus, che ha ideato l'architettura di un sistema in cui Facebook...

Libra - la nuova criptovaluta di Facebook : “Pagare sarà facile come inviare foto”. Tra i partner anche Vodafone - Uber e Iliad : Usa la stessa tecnologia di Bitcoin, ma i suoi partner vanno da Visa a Mastercard, da Paypal a Uber fino a Vodafone e Iliad. In tutto, a oggi, sono 30 le aziende in tutto il mondo che hanno aderito, alle quali se ne aggiungeranno altre 70. È la nuova criptovaluta di Facebook creata dall’associazione no profit Libra, con sede a Ginevra, che debutterà nel 2020. Vuole essere il sistema di pagamenti del futuro su scala internazionale e con ...

