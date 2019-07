Le accuse penali contro Kevin Spacey sono state ritirate

Tagliano la coda di uno squalo e lo ributtano in mare : bufera su due marinai - rischiano accuse penali [VIDEO] : Il disgustoso video emerso in rete di due marinai che si accaniscono ridendo su uno squalo ha scatenato una feroce reazione sui social network. I due si sono ripresi mentre Tagliano la coda di uno squalo della Groenlandia, tra l’altro anche prossimo alla minaccia di estinzione, e poi lo ributtano nell’oceano. Come si può vedere dalle immagini del video in fondo all’articolo, l’animale era rimasto impigliato in una rete da pesca in Groenlandia, ...