Juventus | venerdì 19 luglio la presentazione di de Ligt

Calciomercato Juventus News/ De Ligt venerdì in Asia coi bianconeri - Ultime notizie - : Calciomercato Juventus , oggi 15 luglio 2019: De Ligt partirà coi bianconeri in tournée venerdì , intanto Zaniolo vuole la Juve., Ultime notizie ,

Juventus - De Ligt - possibile chiusura entro venerdì 12 luglio (RUMORS) : E' oramai l'argomento principale degli ultimi giorni di calciomercato: parliamo ovviamente della trattativa fra Juventus ed Ajax per il passaggio del difensore della nazionale olandese De Ligt in bianconero. A detta dei principali esperti di calciomercato, l'arrivo a Torino del centrale è praticamente certo, quello che ancora non si conosce è il giorno che sarà definito ufficialmente questo trasferimento. Secondo alcuni media olandesi venerdì 12 ...