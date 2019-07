Incidente Jesolo, in 5mila allo stadio di Musile per i funerali dei 4 amici morti

(Di giovedì 18 luglio 2019) Sono più di cinquemila le persone che questa mattina alle 10 si sono riunite presso i campi sportivi didi Piave per dare l'ultimo saluto a Riccardo Laugeni, Leonardo Girardi, Eleonora Frasson e Giovanni Mattiuzzo, i quattrosabato scorso in unverificatosi amentre tornavano da una serata insieme. Presente aicongiunti delle quattro vittime, celebrati dal vicario generale della diocesi di Treviso, con il parroco di, don Flavio, e i religiosi del territorio, ci dovrebbe essere anche Giorgia Diral, l'unica sopravvissuta che nella tragedia ha perso la sua migliore amica e il fidanzato.Ci sono anche molte autorità, tra cui il presidente del Veneto Luca Zaia, in prima fila, e molti i carabinieri, colleghi del padre di Riccardo Laugeni. Dopo la cerimonia funebre, i feretri raggiungeranno i cimiteri die di San Donà, dove per tutta la giornata di oggi sarà osservato il lutto cittadino e le bandiere saranno a mezz'asta, mentre l'Outlet di Noventa di Piave, dove lavoravano due dei giovani deceduti, dopo aver posticipato l'apertura alle 11, sospenderà la diffusione della musica.