(Di giovedì 18 luglio 2019) I tre sono stati smascherarli dai carabinieri del comando provinciale die del nucleo Ispettorato del lavoro. Si tratta di un 46enne, un 59enne e un 41enne che lavoravano comerispettivamente in un bar, in un ristorante e in un supermercato. Sanzionati anche i titolari dei negozi per lavoro