Canoa slalom | Mondiali Junior U23 Cracovia 2019 | nove imbarcazioni juniores in

oasport

(Di giovedì 18 luglio 2019) Continuano a, in Polonia, i/under 23 di: l’Italia va avanti con grandi risultati, portando in semifinalees sulle dieci azzurre in gara. Inoltre nella finale del C2 under 23 misto arriva il quarto posto per la coppia azzurra composta da Marta Bertoncelli e Raffaello Ivaldi, mentre si classificano in sesta piazza Elena Micozzi e Flavio Micozzi. Nelle prove individuali avanzano in semifinale Martino Barzon, 20° nella canadese maschile, Leonardo Grimandi, quinto, e Jakob Luther, settimo, nel kayak maschile, dove è eliminato invece Tommaso Barzon. Nella canadese femminile ottime prestazioni di Elena Micozzi, prima, Marta Bertoncelli, quarta, ed Elena Borghi, decima, con le ultime due che avanzano anche nel kayak femminile, dove sono settima e ventesima, assieme a Francesca Malaguti, che si qualifica nella seconda ...

Claudio07071959 : RT @ItalianNavy: Campionato del Mondo under 23 di canoa. A #Cracovia l'atleta della #MarinaMilitare, com. 1^cl. Raffaello Ivaldi con Micozz… - Comunico_70 : RT @ItalianNavy: Campionato del Mondo under 23 di canoa. A #Cracovia l'atleta della #MarinaMilitare, com. 1^cl. Raffaello Ivaldi con Micozz… - zazoomblog : Canoa slalom Mondiali Junior-U23 Cracovia 2019: tutti gli under 23 italiani in semifinale Borghi e Luther settimi n… -