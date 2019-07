Calabria | auto si ribalta in un incidente stradale | una ragazza ferita

Calabria - operaio travolto sull'autostrada : non è nota la gravità delle ferite riportate : Poche ore fa, in Calabria, un operaio che stava lavorando sull'autostrada A2 del Mediterraneo, è stato travolto da un veicolo ed è rimasto gravemente ferito. Il traffico è rimasto bloccato per diversi minuti per consentire tutte le operazioni di soccorso. Sul luogo è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso che ha trasportato l'uomo d'urgenza presso l'ospedale di Cosenza, dove è stato immediatamente ricoverato. Le sue condizioni di salute ...

Calabria.Scontro auto-camion - tre morti : 13.25 Tre giovani sono morti in un incidente stradale avvenuto sulla trasversale delle Serre nel territorio di Spadola, in provincia di Vibo Valentia. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, un'auto sulla quale viaggiavano le vittime, tutte di Soriano, di età compresa tra i 19 e 23 anni, e un autocarro. Una quarta persona che era nella vettura è rimasta ferita ed è attualmente ricoverata con diverse fratture all'ospedale di ...

Calabria - scontro auto-camion : muoiono 3 ragazzi - tutti ventenni : Le vittime sono Natale Chiera di 19 anni e i due cugini omonimi Salvatore Farina di 18 e 19 anni. Il 22enne Giammarco Nesci è invece ricoverato con diverse fratture

Tragedia in Calabria - 17enne travolto da un'autovettura mentre attraversa la strada : Un ragazzo di 17 anni è stato investito da un'autovettura in Calabria, precisamante ad Acquappesa, in provincia di Cosenza, mentre stava attraversando la strada per andare ad un festa di compleanno di un amico. L'auto lo ha colpito in pieno facendolo sbalzare a diversi metri di distanza dall'impatto. Sul posto si sono recati in modo celere i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al giovane e successivamente l'hanno trasferito in ...