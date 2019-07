optimaitalia

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Arrivano alcuni segnali molto incoraggianti in queste ore per i non pochi utenti che sono ancora in possesso di un9. Chi ha deciso di acquistare il device nel corso deglidue anni, come si può immaginare, attende da tempo un segnale sul fronte9.1, se non altro perché lo smartphone non è mai stato in discussione tra quelli destinati a fare questo step. Tra elenchi più o meno ufficiali un'idea di massima ce la siamo già fatta, ma oggi 17 luglio possiamo finalmente passare alla dimensione pratica della questione. Premetto che l'aggiornamento in questione ancora non risulti disponibile nella sua versione definitiva e stabile per9, ma secondo alcune segnalazioni raccolte proprio in queste ore sappiamo quantomeno che il dispositivo abbia iniziato a ricevere l'upgrade su. Anche nella sua versione in lingua italiana, creando in questo modo alcuni ...

GioPao9 : Ultimi preparativi per #Honor9 verso l’aggiornamento EMUI 9.1: eccolo su Firmware Finder - OptiMagazine : Ultimi preparativi per Honor 9 verso l’aggiornamento EMUI 9.1: eccolo su Firmware Finder - speragire : RT @RaiNews: A Baikonur il caldo non fa paura: il copione che precede ogni lancio procede come da programma e sta entrando nelle fasi più c… -