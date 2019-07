Targhe estere | a Bari auto sequestrata a un docente universitario

Blastingnews

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Riguardo al Divieto di utilizzo distraniere in Italia, la norma proveniente dal decreto sicurezza probabilmente è una delle più discutibili norme degli ultimi anni. Il decreto sicurezza ha previsto pesanti regole per contrastare il fenomeno dei furbetti dellecon targa estera, ovvero di coloro che per non pagare le pesanti tasse sulla propriapreviste in Italia, scelgono una immatricolazione estera. Con il decreto sicurezza è cambiato molto rispetto a prima. Adesso chi risulta residente in Italia da più di 60 giorni, non può più circolare cona targa estera, anche se l'non è sua. Ed è quello che è accaduto ad un rispettabilediche è stato multato pesantemente e l'(appartenente a sua moglie) è stata confiscata....

germano_mattei : Targhe estere, problemi con l'emendamento 'salva frontalieri'...al ridicolo non vi è limite?????? - ticinonews : Targhe estere, problemi con l'emendamento 'salva frontalieri' - CARLODITODARO : I «furbetti» delle targhe estere tornano con leasing e noleggi - Il Sole 24 ORE -