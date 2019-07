Senna e il Brasile ’94 | un pallone finito in cielo

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Il 17 luglio 1994 il rigore di Baggio a Pasadena chiudeva il Mondiale ’94 di Stefano Ravaglia “Acceleriamo insieme: il quarto è nostro!”. E’ un caldissimo pomeriggio americano del luglio 1994. I giocatori delhanno appena vinto il Mondiale e il primo pensiero corre in, ad Ayrton, il pilota brasiliano scomparso due mesi prima a Imola. Ci sono Dunga, Romario, Bebeto, Taffarel, Cafu e un giovanissimo Ronaldo, con il numero 19, in panchina. Se il calcio regala storie, o se qualcuno di voi crede alle coincidenze, il giorno 17 di quel mese, in quell’anno, su quel campo, il sogno americano che si tinge di verdeoro è quello che serve. Umidità insopportabile, il cammino verso la finale che pare una via crucis. Soprattutto per l’Italia di Sacchi, peggiore tra le terze, qualificata agli ottavi dove rischia di uscire dalla ...

libridisport : RT @libridisport: ?? I 10 libri di sport da leggere quest’estate. ?? Da Fausto Coppi a Muhammad Ali, da Ayrton Senna agli All Blacks fino a… - GiacomoMoccetti : RT @libridisport: ?? I 10 libri di sport da leggere quest’estate. ?? Da Fausto Coppi a Muhammad Ali, da Ayrton Senna agli All Blacks fino a… - sissokoghi : RT @libridisport: ?? I 10 libri di sport da leggere quest’estate. ?? Da Fausto Coppi a Muhammad Ali, da Ayrton Senna agli All Blacks fino a… -