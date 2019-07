Prove tecniche di patriottismo europeo

Federico Rossi e Paola Di Benedetto : Prove tecniche di ritorno di fiamma? : Federico Rossi, nelle ultime ore, ha riservato, all'ancora ex fidanzata Paola Di Benedetto, dediche molto romantiche che farebbero scegliere qualsiasi donna: Ho perso una parte di me, forse la più importante. Da una parte la mia corsa finisce qui. Chissà, magari un giorno tornerà più veloce che mai. Non ho mai conosciuto una persona come te. Avrei voluto conoscerla ancora di più sai. La frase che dicono tutti che il valore di qualcosa lo ...