Programmi TV di stasera | giovedì 18 luglio 2019 Su Rai3 «The Circle»

(Di giovedì 18 luglio 2019) Tom Hanks e Emma Watson in TheRai1, ore 21.25: Don Matteo 11 - Replica Fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Alexis Sweet del 2017, con Terence Hill, Nino Frassica. Prodotta in Italia. Ancora bambina: Francesca ha solo 13 anni ed è già una ballerina prodigio, è disposta a tutto pur di difendere il suo sogno, forse anche a far del male alle persone che ama. Intanto il PM e Cecchini consegnano per errore il ciondolo della “Capitana” ad un’anziana signora, che li scambia rispettivamente per il marito defunto e il cameriere. Scegli me!: Una ragazza viene trovata in fin di vita sul set di un reality show, la “Capitana” dovrà indagare sotto copertura fingendosi una concorrente del programma e sfoderando tutta la sua femminilità per risultare credibile. A tutto questo fascino non resta insensibile il PM, che viene molto colpito dal lato ...

