Paper Beast | la colorata avventura per PSVR del creatore di Another World si mostra in un

eurogamer

(Di mercoledì 17 luglio 2019), la nuovain arrivo entro il 2019 suha da poco ricevuto un nuovo trailer.Lo sviluppo del titolo è guidato da Eric Chahi, noto per il suo lavoro sue From Dust. Il suo nuovo studio, Pixel Reef, sta creando questo gioco di esplorazione in cui interagirete con la fauna selvatica che si trova in tutta l'area esplorabile.Il gioco sembra assolutamente sbalorditivo e promette ai giocatori di poter interagire con tutto quello che riescono a vedere. Leggi altro...

Eurogamer_it : #PaperBeast per PSVR si mostra in un trailer. - IGNitalia : Paper Beast: il gioco per PSVR di Eric Chahi torna a mostrarsi - FPSREPORTER : Paper Beast: Nuovo trailer del gioco PS VR dal creatore di Another World -