Neymar alla Juve diventa possibile | bianconeri nella lista del brasiliano

Psg - Neymar parteciperà alla tournée asiatica : Svolta sul futuro dell’attaccante Neymar, per il momento niente fratture con il Psg nonostante il calciatore brasiliano abbia chiesto la cessione al club francese. Nel dettaglio secondo quanto riporta ‘As’ il calciatore risponderà alla convocazione per la tournée asiatica, nell’elenco dei convocati comparirà dunque anche quello di Neymar, nella giornata di martedì il brasiliano partirà in compagnia dei compagni per ...

Repubblica : “De Ligt trattato dalla Juventus come Messi e Neymar” : Un’operazione spudorata “Un’operazione spudorata” così definisce su Repubblica Fabrizio Bocca l’acquisto di De Ligt. La Juventus ha speso una cifra spudoratamente alta, tale da spazzare via la concorrenza, convincere l’Ajax (70 milioni più bonus), il giovane difensore trattato come Messi e Neymar (7,5 questa stagione e poi 12 netti l’anno per 4 anni) e accontentare il famelico Raiola (10 milioni per il ...

Calciomercato - dalla Spagna : il Psg offre Neymar al Real Madrid : I tifosi del Barcellona sono in attesa di conoscere il colpo di mercato in attacco per la prossima stagione, il nome è quello di Griezmann ma nelle ultime ore sta circolando con insistenza un possibile ritorno in blaugrana di Neymar, nel frattempo dalla Spagna arriva un retroscena ed a svelarlo è stato ‘Marca’ e riguarda proprio il brasiliano. Il presidente del Paris Saint Germain, Nasser Al Khelaifi, avrebbe offerto in due ...

Neymar - il Psg apre alla cessione : basta atteggiamenti da star : Neymar sembrebbe non avere più futuro a Parigi. Infatti, il Paris Saint-Germain avrebbe aperto le porte alla cessione dell'attaccante brasiliano. Dopo due stagioni, le prestazioni del giocatore non sono state giudicate all'altezza delle aspettative da parte del club. In due anni tra infortuni e problemi extra-calcistici, Neymar pare abbia deluso in modo evidente i vertici del PSG. La cifra di partenza per l'acquisto è fissata a 200 milioni di ...

Neymar accusato di stupro - il brasiliano ascoltato per 5 ore dalla polizia : “mi ha chiesto di essere sculacciata” : L’attaccante brasiliano è stato ascoltato dalla polizia di San Paolo in merito all’accusa di stupro rivoltagli dalla modella Najila Trindade Cinque ore di deposizione, utili a Neymar per spiegare come sono andati i fatti in quella camera del Sofitel di Parigi, dove si sarebbe consumato il presunto stupro denunciato dalla modella Najila Trindade. AFP/LaPresse Il brasiliano si è presentato in completo nero e aiutato dalle ...

Indiscrezione dalla Spagna : rottura totale tra Neymar e il PSG! : Continua il momento tutt’altro che felice per Neymar. Tra le accuse di stupro e l’infortunio in amichevole che ha compromesso la sua partecipazione in Copa America, arriva anche la rottura con il Paris Saint Germain. Lo scrive in Spagna il quotidiano catalano ‘Sport’, secondo cui il giocatore vorrebbe andar via e avrebbe espresso la propria volontà al suo club, che tuttavia sta cercando di opporre resistenza. ...

Neymar interrogato dalla polizia di Rio de Janeiro : Neymar è stato interrogato dalla polizia di Rio de Janeiro per aver pubblicato sui social foto intime della modella che lo ha accusato di stupro. Un reato che comporta una pena detentiva di massimo cinque anni. Si è presentato alla stazione di polizia in sedia a rotelle a causa dell’infortunio alla caviglia che non gli consentirà di partecipare alla Coppa America. Dopo aver reso la sua dichiarazione agli agenti ha parlato alla marea di ...

Caso Neymar - allarme sponsor : Nike preoccupata - Mastercard ferma gli spot : Lo scandalo causato dall’accusa di stupro contro Neymar ha già cominciato ad avere effetto: la Mastercard, che è anche uno degli sponsor della Coppa America, ha annunciato che non userà gli spot e le pubblicità nei quali compariva il numero 10 della nazionale brasiliana. “Abbiamo deciso di sospendere le iniziative di promozione che includono l’ambasciatore […] L'articolo Caso Neymar, allarme sponsor: Nike preoccupata, ...

Neymar accusato di stupro - spunta il video di un secondo incontro. In albergo le accuse urlate dalla modella : “E’ stata un’aggressione e uno stupro”, ha dichiarato Najila Trindade Mendes de Souza, la giovane modella che accusa il campione brasiliano Neymar di averla stuprata. La giovane, che si è definita una modella, ha spiegato che voleva avere una relazione con la stella del Psg. Ma Neymar l’ha picchiata e violentata quando si sono incontrati a Parigi. “Era mia intenzione avere un rapporto sessuale con lui”, ha ...

Neymar accusato di stupro – Nel dossier presentato alla polizia dettagli shock : il referto del medico della donna : Lividi e stress nel referto del medico della donna che ha accusato Neymar di stupro: nel dossier presentato alla polizia dettagli shock Novità nell’affaire Neymar, il giocatore brasiliano del Paris Saint Germain accusato di stupro da una ragazza 27enne. La donna, che afferma di aver subito abusi sessuali da parte della stella del Psg in un hotel di Parigi lo scorso 15 maggio, secondo il portale news Uol, legato al quotidiano Folha de ...

Neymar accusato di stupro – Consegnato un dossier alla polizia di San Paolo : ci sono anche documenti e immagini : Caso Neymar: la posizione del calciatore brasiliano si aggrava, Consegnato dossier alla polizia con immagini e documenti che proverebbero la sua aggressione Neymar è finito nei guai: pochi giorni fa la notizia shock di un’accusa di stupro. Il calciatore brasiliano sarebbe stato denunciato da una donna per violenze: nonostante le difese con un video pubblico sui social nel quale Neymar ha anche mostrato i messaggi scambiati con la ...