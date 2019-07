Il nuovo progetto di Musk | potenziare il cervello con un chip

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi : il loro nuovo progetto (VIDEO) : Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi debuttano come cantanti Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono una delle poche coppie che sembra resistere anche dopo la fine della loro partecipazione al dating show di Maria De Filippi. I due, oltre a essere legati sentimentalmente, hanno scelto di unirsi anche nella sfera professionale. Dopo la loro partecipazione a Uomini e Donne, infatti, hanno scelto di lanciarsi nel mondo della musica, ...

Austin Butler è Elvis Presley nel nuovo progetto di Baz Luhrmann : Austin Butler e Elvis Presley. Ci sono ruoli che possono cambiare la vita di un attore, soprattutto quando si tratta di incarnare autentiche leggende: ne sanno qualcosa Rami Malek, che con la sua interpretazione di Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody ha vinto l’Oscar e la consacrazione a Hollywood. Il prossimo alle prese con una sfida altrettanto gigantesca è Austin Butler, che Baz Luhrmann ha appena scelto per interpretare Elvis ...

Il sindaco di Londra ha bloccato il progetto del nuovo grattacielo disegnato da Norman Foster : Il sindaco di Londra ha bloccato il progetto di costruzione di un grattacielo a forma di tulipano – disegnato dallo studio del famoso architetto britannico Norman Foster – che sarebbe dovuto sorgere nel centro della città, a poca distanza dal

Inter e Milan hanno presentato progetto fattibilità nuovo S. Siro : Inter e Milan hanno presentato al Comune di Milano il "progetto di fattibilità Tecnico Economica" per la costruzione di un nuovo stadio da circa 60.000 posti nei pressi del Meazza. Il nuovo impianto fa parte di un progetto immobiliare più ampio che prevede investimenti privati per oltre 1,2 miliardi di euro. Si tratta del primo passo ufficiale da parte dei club per avviare un percorso condiviso verso la costruzione, nell'area di San Siro, di un ...

nuovo San Siro - Inter e Milan presentano il progetto di fattibilità. L’area sportiva meno estesa di quella commerciale : Dopo tante dichiarazioni, ora c’è anche la proposta preliminare. Insomma, Inter e Milan fanno sul serio. E’ stato presentato ufficialmente al Comune di Milano un progetto di fattibilità da 750 pagine per la realizzazione di un Nuovo stadio da 60.000 spettatori nel quartiere di San Siro, a pochi metri di distanza da dove sorge l’attuale area intitolato a Giuseppe Meazza. La “Scala del Calcio“, in piedi dal 1926, ...

Fabio Fazio cade in piedi : stesso budget su Rai2 per Che tempo che fa - nuovo prime time e progetto per Raiplay : Fabio Fazio Capitolato dall’Olimpo della rete ammiraglia Rai, Fabio Fazio è caduto in piedi. Nella prossima stagione tv, il conduttore ligure riproporrà infatti Che tempo Che Fa, su Rai2, prensentandosi al pubblico con una versione ’sdoppiata’ del suo storico programma. Inoltre, Fazio potrebbe prendere parte a nuovi progetti ed approdare anche su Raiplay. Su Rai2, il presentatore savonese prenderà posto alla domenica con Che ...