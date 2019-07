Gli integratori non servono | basta imparare a mangiare bene | utili solo omega-3 e acido

Integratori - come leggere le etichette. I consiGli della naturopata : Gli Integratori non sono tutti uguali e non è solo una questione di marca. Si tratta di capire non solo se siano davvero efficaci e rispondano ai nostri bisogni, ma soprattutto se si ha a che fare con un integratore di qualità, che agirà in poco tempo e in sicurezza sul nostro organismo. In questo senso diventa fondamentale saper leggere l’etichetta, perché l’etichetta è come la carta d’identità di un integratore. Federica De ...

Integratori e multivitaminici non aiutano a prevenire l’infarto (a parte forse Gli omega 3) : La maggior parte dei supplementi alimentari, fra cui vitamine, calcio e ferro, non apporterebbero vantaggi per la salute cardiovascolare e per ridurre la mortalità dovuta a tutte le cause. A mostrarlo, oggi, è uno studio, coordinato dall’università della Virginia occidentale, che ha svolto una meta-analisi, ovvero un’indagine statistica strutturata a partire dai dati di numerosi studi già pubblicati sul tema. E che nuovamente riapre ...

La fregatura deGli integratori al collagene : promessa tradita - cosa dovreste scordarvi : Sono considerati miracolosi per diminuire le rughe, migliorare l' aspetto della pelle e rassodare il tessuto connettivo sottocutaneo, e per tali motivi gli integratori a base di collagene negli ultimi tre anni hanno registrato un boom di vendite, al punto che decine di migliaia di donne li assumono

Una donna è morta dopo aver assunto per 2 mesi integratori. Gli esperti accusano Herbalife : Formulazioni con metalli pesanti e batteri in grado di portare alla morte in breve tempo: questa l'accusa mossa da un team di esperti indiano ad Herbalife, responsabile secondo i ricercatori, della morte per grave insufficienza epatica di una giovane donna del Kerala consumatrice dei prodotti del colosso americano. L'accusa all'azienda di integratori alimentari è diventata un caso studio pubblicato su giornali scientifici (tra questi PublMed) e ...

Salute : Class Action suGli integratori alla curcuma ritirati : L’Associazione Codici ha deciso di avviare una Class Action per il risarcimento danni collegato ai casi di epatite associati agli integratori alla curcuma. Sono saliti infatti a 11 gli episodi di epatite colestatica acuta, non infettiva e non contagiosa, riconducibili al consumo di alcuni prodotti. Mentre sono in corso verifiche sul territorio da parte delle autorità sanitarie per individuare la causa responsabile dei casi di epatite, il ...