Farmaco per l'ipertensione | ritirati lotti dal mercato causa impurezza

Un altro Farmaco per l’ipertensione ritirato dal mercato : pericoloso per impurezza [MARCHIO E LOTTO] : Dopo il ritiro di alcuni lotti del farmaco per l’ipertensione Valsartan (Allerta salute: farmaco per l’ipertensione ritirato dal mercato in poche ore [MARCHIO E LOTTI]), avvenuto lo scorso dicembre, un altro farmaco per la pressione alta è stato preso in esame da Aifa. L’Agenzia italiana del farmaco ha infatti disposto il ritiro di tre lotti IRBESARTAN MYLAN. Il provvedimento, come spiega Giovanni D’Agata, presidente dello ...

Ritirato noto Farmaco per il colesterolo : richiesto l’intervento dei NAS [MARCHIO E LOTTI] : L’Aifa (Agenzia Italiana del farmaco) ha disposto il ritiro dalle farmacie di due lotti del farmaco denominato SIMVASTATINA commercializzata dalla ditta Mylan Italia Spa. Si tratta di un medicinale indicato per il trattamento della ipercolesterolemia e nella prevenzione cardiovascolare. Nello specifico i lotti ritirati sono i seguenti: n. 8053537 con scadenza 09-2019 della specialità medicinale SIMVASTATINA MY*10CPR 20MG – AIC 037398029 n. ...

Farmaco utilizzato per acne e altri disturbi può causare un tumore raro - il meningioma : l’allarme lanciato da EMA : EMA (European Medicines Agency) ha avviato una revisione dei medicinali contenenti ciproterone, che è utilizzato per trattare diverse condizioni, incluse l’eccessiva crescita dei peli, il cancro alla prostata, l’acne, e nella terapia ormonale sostitutiva. La revisione esaminerà il rischio di meningioma, un tumore raro, solitamente non canceroso, dei tessuti che circondano la parte esterna del cervello e del midollo spinale. Il rischio di ...

Cannabis terapeutica - Consiglio superiore sanità : “Ora non è un Farmaco. Occorrono sperimentazioni” : Il Consiglio superiore della sanità ha consegnato oggi il suo parere sulla Cannabis terapeutica sul tavolo del ministro della Salute Giulia Grillo. Gli esperti che lo hanno redatto sostengono che non si possa dire che si tratti di un farmaco, perché la Cannabis non è stata sottoposta ai controlli dell’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali o dell’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, e “non può quindi considerarsi una ...

Alfasigma USA commercializzerà Zelnorm - Farmaco per il trattamento dell’IBS-C : Zelnorm (tegaserod) è un farmaco indicato per il trattamento dell’IBS-C (sindrome del colon irritabile), sindrome che negli ultimi anni è in continuo aumento e che colpisce circa il 10% della popolazione adulta, in particolare le donne con più di 50 anni. Approvato già nel 2002, cinque anni dopo venne ritirato perché sospettato di potenziali rischi cardiovascolari. Ora, dopo una accurata rivalutazione clinica, FDA ha nuovamente approvato il ...

Bimba di 2 mesi rischia paralisi! Raccolti 2 milioni per curarla col Farmaco più costoso del mondo : Una travolgente iniziativa di solidarietà ha visto protagonisti migliaia di cittadini portoghesi che hanno raccolto gli oltre due milioni di euro necessari per salvare Matilde, una bambina di meno di due mesi affetta da atrofia muscolare spinale di tipo 1, la forma più grave di questa malattia, perché impedisce il funzionamento dei muscoli e porta rapidamente alla paralisi totale. In seguito a un appello lanciato in televisione e diffuso anche ...

Pressione alta - cessata la vendita di un noto Farmaco per l’ipertensione : l’avviso di AIFA e Ministero della Salute : L’Agenzia Italiana del farmaco, come si legge in una nota del Ministero della Salute, fornisce le seguenti informazioni circa la disponibilità del medicinale Catapresan®, indicato nel trattamento di tutte le forme di ipertensione arteriosa. Il titolare AIC Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. ha comunicato ad AIFA, ai sensi dell’articolo 34, comma 6, del decreto legislativo n. 219 del 2006, in data 12 aprile 2019 la propria decisione di cessare ...

L’attività fisica - “un vero e proprio Farmaco” : tanti benefici per cuore - colesterolo e diabete camminando o andando in bicicletta : Sono sempre più noti i benefici delL’attività fisica per la salute dell’uomo, tanto che viene sempre più considerata come un vero e proprio farmaco. E in un’intervista a “il Resto del Carlino”, il Dottor Vittorio Tromellini, internista e specialista in medicina dello sport e malattie dell’apparato respiratorio di Villa Verde, spiega perché. “Attualmente L’attività fisico-motoria si può considerare come un vero e proprio farmaco tra l’altro a ...

Scoperto Farmaco che lotta contro la resistenza alla chemioterapia : Un farmaco molecolare potrebbe in un prossimo futuro impedire alle cellule tumorali di diventare resistenti alla chemioterapia. La molecola, ora testata in un modello animale di melanoma, ha la firma dei ricercatori della Duke University che hanno pubblicato il loro lavoro sulla rivista scientifica Cell. La resistenza ai farmaci e’ una delle principali cause di recidiva del cancro ed e’ responsabile fino al 90% delle morti correlate ...

Speranze per la prevenzione del diabete tipo 1 - un Farmaco lo ritarda di 2 anni : Un “risultato sorprendente” è stato ottenuto per la prima volta in uno studio che apre a una speranza concreta di prevenzione per il diabete tipo 1: la ricerca, condotta dal team internazionale Type 1 diabetes TrialNet e presentato a San Francisco nel corso delle American diabetes Association Scientific Sessions, è finanziato dai National Institutes of Health statunitensi e pubblicato online su ‘The New England Journal of ...

TUMORE PANCREAS/ Nuovo Farmaco dimezza progressione malattia : esperti - 'svolta' : TUMORE del PANCREAS, Nuovo farmaco olaparib ha mostrato risultati importanti. Gli esperti: 'Si apre l'era della medicina personalizzata'.

Speranza per il tumore al seno - Farmaco aumenta al 70 per cento la sopravvivenza delle giovani : Una nuova Speranza per le donne giovani, in premenopausa, con tumore al seno in stato avanzato viene dal congresso della Società americana di oncologia clinica (Asco) in corso a Chicago dove sono stati presentati i risultati di uno studio pubblicato in contemporanea sul New England Journal of Medicine....

Tumori pediatrici : speranze da un nuovo Farmaco ‘personalizzato’ : nuovo farmaco potrebbe essere in grado di combattere i Tumori dei bambini: si tratta di un medicinale ‘personalizzato’ che ha dimostrato di ridurre la massa tumorale, e in alcuni casi di eliminarla del tutto, in bambini malati che presentano particolari mutazioni geniche. La cura permette quindi di agire in modo ‘personalizzato’ sulla base della mutazione genica del singolo paziente. Lo studio relativo alla nuova molecola ...

FDA approva Farmaco Zolgensma per la SMA : è il più caro al mondo - 2 - 1 milioni di dollari : L'FDA, l'agenzia federale statunitense che si occupa della regolamentazione di farmaci, cibo e terapie sperimentali, ha approvato il farmaco Zolgensma per il trattamento dell'atrofia muscolare spinale (SMA). Sviluppato da AveXis, una società della Novartis, costa 2,1 milioni di dollari: è il medicinale più caro al mondo. Il farmaco approvato dalla FDA è un esponente della rivoluzionaria terapia genica, e si basa su un vettore virale per ...