El Chapo condannato all' ergastolo

Joaquin El Chapo Guzman condannato all’ergastolo dalla corte di New York : Il re del narcotraffico Joaquin El Chapo Guzman è stato condannato all’ergastolo per dieci capi di imputazione dalla corte dello Stato di New York. La pena comprende anche una ulteriore condanna a 30 anni. El Chapo, 62 anni, era stato riconosciuto colpevole in febbraio per il traffico di tonnellate di cocaina, eroina e marijuana e di vari omicidi come boss del cartello di Sinaloa, una delle più grandi e violente organizzazioni messicane dedite ...