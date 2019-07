Caso Lega-Russia | Meranda indagato Perquisizioni anche a casa di Vannucci Conte

Conte riferirà in Senato il 24 luglio sul Caso Russia-;Lega : La Capigruppo di Palazzo Madama ha stabilito che mercoledì 24 luglio, alle 16.30, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferirà trattative

Il Pd porta in Europa il Caso dei fondi russi alla Lega : Il caso dei fondi russi che sta coinvolgendo la Lega di Matteo Salvini potrebbe arrivare ufficialmente sui tavoli europei. La proposta di aprire la discussione nell’aula di Strasburgo è stata fatta dalla deLegazione del Pd al gruppo ‘Socialisti e Democratici’ in una riunione all’Europarlamento questo pomeriggio, apprende Huffpost. E’ stata accolta a larga maggioranza e dovrebbe essere approvata nei prossimi ...

Caso Lega-Russia - blitz della Guardia di Finanza a casa di Francesco Vannucci : Si muove la procura di Milano, che esegue accertamenti su Gianluca Meranda e Francesco Vannucci, i due che si sono fatti avanti affermando di aver preso parte all'incontro all'hotel Metropol di Mosca, il famoso incontro cui era presente Gianluca Savoini e al centro del teorema con cui stanno cercand

Chi è la fonte dell’audio - nel Caso Lega-Russia? : E soprattutto – mentre la domanda agita soprattutto giornali e opinionisti vicini al governo – è davvero importante saperlo?

Giuseppe Conte riferirà in Senato sul Caso Lega-Russia il prossimo 24 luglio : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha detto che riferirà in Senato sul caso Lega-Russia il prossimo 24 luglio. Il caso è iniziato quando il sito americano Buzzfeed ha pubblicato un audio in cui si sente un collaboratore di Salvini,

Salvini - Landini : “Fa il duro coi deboli e poi fa condoni - non spiega Caso 49 milioni - né fondi russi a Lega. Inaccettabile” : “Sgomberi a Roma? Fanno venire rabbia. Quando uno è povero, la colpa non è sua, perché la logica inaccettabile del ministro dell’Interno è che fa il duro coi deboli, ma intanto lui è quello che fa i condoni fiscali, è quello che non spiega dove hanno messo i 49 milioni di euro, è quello che dichiara che non va a spiegare in Parlamento il caso dei fondi russi alla Lega. Io trovo tutto questo inquietante”. Così, a In Onda, su ...

Caso Lega-Russia : chi riuscirà a spezzare il silenzio? : È il compagno Secondo Greganti, Gianluca Savoini. È sulle tracce di quel Primo sospettato a lungo di essere il nesso tra l’oro di Mosca e il Pci e che accettò il carcere pur di non fiatare. Il faccendiere leghista sentito dai pm in una località segreta fuori dalla procura, per evitare ressa e soffiate, ha tenuto la bocca cucita. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, si dice nella ...

Savoini non risponde ai magistrati sul Caso dei fondi russi alla Lega : DALL'ITALIA Chiara Appendino licenzia il vicesindaco Guido Montanari. “La decisione è una conseguenza delle sue frasi inqualificabili sul Salone dell’auto”, ha scritto su Facebook il sindaco di Torino: “Non vado avanti col freno tirato”. Le frasi di Montanari contro il Salone hanno contribuito a

Caso Russia-Lega - Salvini : “Non devo spiegare niente” : Nel giorno in cui Gianluca Savoini sarà sentito dai pm di Milano in merito all'incontro segreto a cui ha partecipato il 18 ottobre dello scorso anno a Mosca, il Ministro dell'Interno Matteo Salvini sembra aver ufficialmente sposato la politica del silenzio, piuttosto insolito per uno loquace come lui, sempre pronto a dedicare intere ore di dirette per qualsiasi cosa lo riguardi.Eppure, ne danno conto questa mattina il Corriere della Sera e ...

Lega : Di Battista - ‘Salvini bugiardo - difesa su Caso Savoini ridicola’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Da qualche giorno non si sta parlando di ong. Lo ‘show’ dell’immigrazione dove tutti – da destra a sinistra – recitano la loro parte costringendo gli africani al ruolo di comparsa, per qualche ora si è fermato. Oltretutto Salvini il bugiardo è impegnato a mentire (la sua difesa sul caso Russia-Savoini è ridicola)”. Lo scrive su Facebook Alessandro Di ...

Gianluca Savoini è stato interrogato dai pm di Milano nell’ambito dell’inchiesta sul Caso Lega-Russia : I giornali riferiscono che Gianluca Savoini – collaboratore di Matteo Salvini e presidente dell’associazione Lombardia-Russia – è stato interrogato oggi dalla procura di Milano. Savoini è indagato nell’inchiesta per corruzione internazionale sulla compravendita di petrolio che sarebbe stata negoziata allo

Caso Russia-Lega - Salvini sceglie il silenzio : “Non devo spiegare niente” : Nel giorno in cui Gianluca Savoini sarà sentito dai pm di Milano in merito all'incontro segreto a cui ha partecipato il 18 ottobre dello scorso anno a Mosca, il Ministro dell'Interno Matteo Salvini sembra aver ufficialmente sposato la politica del silenzio, piuttosto insolito per uno loquace come lui, sempre pronto a dedicare intere ore di dirette per qualsiasi cosa lo riguardi.Eppure, ne danno conto questa mattina il Corriere della Sera e ...