Bimba di un anno cade dalla sedia e batte la testa | è grave Il dramma sotto gli occhi

Caldo killer! Bimba di un anno lasciata in auto da sola e muore di caldo : Una bambina di poco più di un anno è morta dopo essere stata lasciata da sola in un'auto in una giornata in cui le temperature hanno raggiunti livelli quasi da record per il caldo nello Stato USA dell’Iowa, secondo la polizia. Gli agenti sono stati chiamati in una casa di Sioux City a seguito della segnalazione relativa al malore che aveva coinvolto una bambina bambin poco prima delle 16:00 (ora locale) di ieri 30 giugno. I poliziotti hanno ...

Incinta muore nel parcheggio dell'ospedale! I medici fanno nascere la Bimba : La donna si trovava al nono mese di gravidanza. I medici sono infatti riusciti a salvare la sua piccola, Isabelle. È successo in Inghilterra. Una donna Incinta al nono mese stava per partorire, ma è morta a causa di un collasso nel parcheggio dell'ospedale. Una tragedia questa che ha avuto luogo a Manchester, in Inghilterra.-- Secondo quanto riportato dal Messaggero, la donna - che si chiamava Rachel Molly - dopo aver avuto i primi ...

Cremona - Bimba uccisa. Il papà : mi hanno rapinato - non ricordo : Cremona, bimba uccisa. Il papà: mi hanno rapinato, non ricordo Ha fornito la sua versione dei fatti davanti ai magistrati che lo hanno ascoltato in ospedale Danho Kouao, 37 anni originario della Costa d'Avorio, accusato di aver ucciso a coltellate la figlia di due anni a Cremona. Interrogatorio sospeso per le sue ...

Torino - mamma investe la figlia con l'auto in cortile : morta Bimba di un anno : La tragedia a Villarbasse, in provincia di Torino, dove la piccola era corsa incontro alla madre per salutarla. L'impatto è stato fatale. Immane tragedia in provincia di Torino, a Villarbasse. Qui, una mamma ha investito e ucciso la figlia investendola con l'auto nel cortile di casa. La piccola aveva appena un anno di età.-- Secondo una prima ricostruzione, pare che la bimba fosse corsa incontro alla madre per salutarla. La donna ...

Bimba un anno muore investita da madre : 12.51 Una Bimba di un anno è morta investita dall'auto guidata dalla madre, nel cortile di casa. La tragedia è avvenuta a Villarbasse, nel Torinese. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la piccola era con la nonna quando si è messa a correre verso l'auto che in quel momento si muoveva in retromarcia.

Le hanno strappato via gli occhi! Bimba di 2 anni uccisa per un debito del nonno : Una famiglia che non riesce a pagare un debito e una bambina di appena due anni e mezzo che, per questo, viene uccisa. È quanto sarebbe accaduto in India, nel distretto di Aligarh, nello stato dell'Uttar Pradesh. Secondo la ricostruzione riportata dai media, che citano le autorità locali, la bambina è stata rapita lo scorso 31 maggio a seguito di una lite familiare causata da un prestito non risarcito e il suo corpo, avvolto in un pezzo di ...

Invitano a casa l'amico di famiglia! Ma lui chiude nell’asciugatrice Bimba di un anno e la avvia : Era stato invitato per una cena in casa dell'amica e, mentre questa faceva i piatti, lui si era detto disponibile a tenere sotto controllo la figlioletta della donna di poco più di un anno ma poi l'assurdo gesto: ha rinchiuso la piccola nell'asciugatrice e ha avviato l'elettrodomestico con la bimba all'interno rischiando di ucciderla. Per questo un giovane ragazzo britannico di 25 anni, Thomas Dunn, ora è sotto processo davanti al Tribunale di ...

Bimba di un anno muore nel sonno in un asilo nido a Roma : indagini in corso : Una bambina di un anno è morta nel sonno questa mattina in un asilo nido privato del quartiere Appio, periferia est della Capitale. Ad intervenire sul posto, oltre al 118, i carabinieri. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, la Bimba è deceduto: secondo quanto si apprende non soffriva di alcuna patologia. In corso indagini dei carabinieri della stazione Tuscolana.Si legge sul Corriere della sera:A dare l’allarme ...