Addio a Andrea Camilleri | questa mattina 17 luglio il comunicato dalla Asl di Roma 1

Blastingnews

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Lo scrittoresi è spento oggi, 17, dopo un lungo ricovero nel reparto di rianimazione. A dare l'annuncio,, la Asl di1 che attraverso unha espresso profondo cordoglio per la morte dello scrittore avvenuta alle 8:20 di. La sua situazione già critica di questi giorni è diventata irrecuperabile nelle ultime ore, compromettendo le funzioni vitali. La morte dopo un mese di rianimazione Il Maestro si è spento dopo un mese passato nel reparto di rianimazione dell'Ospedale Santo Spirito di, in seguito a un arresto cardiaco. Il padre di Montalbano soffriva da tempo, afflitto da cecità e gravi condizioni fisiche. Dal momento del ricovero non ha mai ripreso conoscenza ed è sempre rimasto legato alla macchina, in assistenza farmacologica e ventilatoria. I medici non hanno mostrato nessun ottimismo sin da subito senza ...

robertosaviano : Addio Andrea, e grazie! Grazie Maestro, per esserti sempre schierato, per non aver mai cercato la comoda neutralità. - repubblica : ?? Addio ad Andrea Camilleri - DavidSassoli : 'Le parole che dicono la verità hanno una vibrazione diversa da tutte le altre'. Addio Andrea #Camilleri, ci hai re… -