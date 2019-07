Tour de France 2019 : una prima metà di Grande Boucle davvero deludente per Vincenzo Nibali - ora a caccia di un successo di tappa : Una prima parte di Tour de France 2019 praticamente da dimenticare. Tantissime polemiche, qualche delusione, anche se lo scenario poteva essere prevedibile o, almeno, era stato annunciato: Vincenzo Nibali è già uscito di classifica alla Grande Boucle e, almeno fino al primo giorno di riposo, non è stato mai protagonista. In difficoltà a La Planche des Belles Filles, lo Squalo è andato in crisi nella frazione di sabato e da lì in poi praticamente ...

Tour de France 2019 - il percorso e le tappe della seconda settimana. La cronometro ed i Pirenei fondamentali per la classifica : Dopo dieci tappe molto intense, il Tour de France 2019 arriva al primo giorno di riposo, in cui i corridori potranno rifiatare in vista di una seconda settimana di corsa che potrà risultare davvero decisiva nella lotta per la maglia gialla. Ci sarà infatti la cronometro individuale di Pau e tre tappe di montagna sui Pirenei, tra cui quella attesissima con l’arrivo in salita sul Tourmalet, che delineeranno la classifica generale. Andiamo quindi a ...

Tour de France 2019 : la guida completa. Percorso - favoriti - startlist - le 21 tappe e tantissimo altro : Il Tour de France 2019 si correrà da sabato 2 luglio a domenica 28 luglio: tre settimane di passione, 21 tappe da disputare, oltre 3000 chilometri di sudore e di fatica per i ciclisti che si cimenteranno sulle strade transalpina. La Grande Boucle, giunta alla sua 106^ edizione, si preannuncia più spettacolare che mai, caratterizzata da un Percorso particolarmente impegnativo con grandi salite come Tourmalet, Izoard, Galibieri ma anche una ...

Tour de France – Fan eccentrico sfoggia il fondoschiena : violenta manata di Colbrelli - la scena è tutta da ridere [VIDEO] : Una manata… indimenticabile: Sonny Colbrelli colpisce volontariamente il fondoschiena di un tifoso al Tour de France, la scena è esilarante Il Tour de France 2019 sta regalando spettacolo per le strade Francesi, con i ciclisti che si sfidano in sella alle loro selle per andare a caccia di importanti vittorie di tappa e risultati importanti. Non mancano le scene esilaranti: ieri, Sonny Colbrelli è stato autore di un gesto davvero ...

Tour de France 2019 - la Jumbo-Visma sfrutta una bevanda a base di chetoni : I chetoni sbarcano al Tour de France 2019. Non prendetevi paura per il nome, si tratta solamente di composti organici prodotti dal fegato in mancanza di carboidrati per bruciare grassi, che possono essere indice di alcuni problemi di equilibrio metabolico, ma che sono sfruttati anche in alcune diete dimagranti. In che modo questi chetoni sono coinvolti nella corsa a tappe più famosa del mondo? Secondo quanto riportato dal quotidiano olandese De ...

VIDEO Tour de France 2019 : la caduta di Mikel Landa a fine tappa : La decima tappa del Tour de France 2019, che portava il plotone ad Albi, non ha risparmiato i colpi di scena, anzi. Nel tratto finale dello stage, infatti, il vento ed i ventagli del gruppo sono costati secondi preziosi a diversi protagonisti della classifica generale, come Fuglsang, Pinot, Uran e Porte. Come se non bastasse, nel momento nel quale i ritardatari cercavano di risalire la corrente, c’è stato un altro episodio importante che ...

CLASSIFICA Tour DE FRANCE 2019/ Maglia gialla Alaphilippe - il commento di Viviani : CLASSIFICA TOUR de FRANCE 2019: Julian Alaphilippe in Maglia gialla oggi per la 10tappa, Giulio Ciccone resta secondo ed è pure Maglia bianca.

Tour de France 2019 - Warren Barguil : “Ho toccato Landa involontariamente. Spero stia bene” : Il mistero della decima tappa del Tour de France 2019? E’ un po’ cosi che, fino a qualche ora fa, si poteva definire la stage odierna della Grande Boucle di 217,5 km che da Saint-Flour ha portato il gruppo ad Albi. Sulla carta non c’erano troppi pericoli ma in una corsa di questo genere, l’imprevisto è sempre dietro l’angolo. Nel tratto finale alcuni ventagli hanno portato tanti corridori di livello ad accumulare un ...

Tour de France 2019 : i ventagli sconvolgono la classifica. Thomas guadagna - Pinot - Fuglsang - Uran e Porte dovranno attaccare sui Pirenei : Oggi abbiamo vissuto la tappa più scoppiettante del Tour de France 2019, con i ventagli che hanno sconvolto la classifica generale prima del giorno di riposo. 217,5 km da Saint-Flour ad Albi, con un percorso mosso, ma senza grandi difficoltà altimetriche, che sembrava perfetto per una classica volata di gruppo, senza particolari problemi per i big. Invece nel tratto finale è stato il vento a cambiare i piani, con la Deceuninck-Quick Step, che a ...

Tour de France 2019 - la caduta di Mikel Landa : accusato Bardet - Barguil si prende le responsabilità : E’ stata la decima tappa dei colpi di scena quella che del Tour de France 2019, che portava il plotone ad Albi. Nel tratto finale dei 217,5 km in programma sono rimasti attardati molti dei big di classifica, come Fuglsang, Pinot, Uran, Porte per via di alcuni ventagli. La vittoria è andata a Wout Van Aert. Il tre volte campione del mondo di ciclocross ha battuto i favoriti nella volata ristretta, beffando al fotofinish Elia ...

Tour de France 2019 - Julian Alaphilippe : “La corsa si è rivelata davvero nervosa - ma siamo stati bravi nel difendere la mia maglia gialla e Viviani” : Giornata indenne per la maglia gialla Julian Alaphilippe e la sua Deceuninck-Quick Step, usciti vincitori da una decima tappa contraddistinta dai ventagli che hanno scombussolato il finale di gara e le tattiche di molte formazioni avversarie. Così il Francese ne ha approfittato terminando la prima parte del Tour de France 2019 in testa alla classifica generale. Alaphilippe è stato raggiunto dai microfoni della regia internazionale nel dopo ...

Tour de France – Geraint Thomas ammette : “qualcuno oggi ha sbagliato e si è fatto sorprendere” : Il corridore del Team Ineos ha commentato la decima tappa del Tour de France, vinta in volata da Van Aert su Viviani Giornata positiva oggi per Geraint Thomas, riuscito a guadagnare 1’40” in classifica generale nei confronti di Pinot al termine della decima tappa del Tour de France, partita da Saint-Flour e terminata ad Albi. Il corridore del Team Ineos si è complimentato con i propri compagni di squadra, lanciando una ...

Tour de France – Alaphilippe contento dopo la 10ª Tappa : “gara ancora lunga - ma oggi l’obiettivo era tenere la maglia gialla” : Julian Alaphilippe contento dopo la decima Tappa del Tour de France: il Francese mantiene la maglia gialla e si gode il giorno di riposo con il sorriso Julian Alaphilippe mantiene la leadership del Tour de France. L’obiettivo del ciclista Francese nella 10ª Tappa era quello di arrivare al giorno di riposo di domani ancora in maglia gialla, è così è stato. Soddisfatto del lavoro dei compagni, Alaphilippe ha esternato le sue sensazioni ...