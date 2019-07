Spal | sequestrata anche la curva Ovest dello stadio Mazza

Spal - ancora problemi : sequestrata anche la Curva Ovest : ancora problemi per la Spal per quanto riguarda lo stadio Paolo Mazza. La Guardia di Finanza ha infatti sequestrato, su ordine della procura, anche la Curva Ovest dell’impianto ferrarese, per poter svolgere indagini tecniche e verificare presunte anomalie strutturali relative all’intervento del 2018. Lavori che, secondo l’ipotesi degli inquirenti, erano stati attestati come conformi al progetto e che rispettavano la ...