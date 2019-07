Noleggio a breve termine | in Italia crescono i furti ma anche i ritrovamenti

ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2019) Se quello delauto a(e lungo)è un fenomeno in crescita, soprattutto negli ultimi anni, con un +1,3% di immatricolazioni registrate nei primi sei mesi di quest’anno rispetto allo stesso periodo del 2018, pare esserlo ancora di più quello deiai danni delle flotte degli operatori. Ad essere colpite maggiormente sono quelle società che offrono soluzioni a, le quali hanno visto crescere notevolmente la perdita di veicoli nell’ultimo anno: nel 2018, infatti, sono state 1.600 le auto rubate, il 36% in più rispetto al 2017, che ne aveva contate “appena” 1.173. A fare un quadro della situazione degli operatori del settore inè ANIASA, che ha rilevato un danno economico per oltre 10 milioni di euro sempre in riferimento aiavvenuti nel 2018, cresciuto del 32% rispetto al 2017. La nota si fa ancora più dolente soprattutto ...

