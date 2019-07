Lecciso | il post d’amore su Instagram per Al Bano e i figli

dilei

(Di martedì 16 luglio 2019) Loredanasorprende ancora una volta tutti e supubblica und’amore dedicato ad AlCarrisi e iBido e Jasmine. Dopo un lungo periodo di silenzio si è tornato a parlare sui giornali del triangolo amoroso formato da Romina, Loredanae Al. Da quando i rapporti fra il cantante di Cellino San Marco e l’attrice americana sono tornati ottimi la vita sentimentale di Carrisi è finita sotto i riflettori. Se una parte dei fan ha fatto il tifo per un ritorno di fiamma, in tanti hanno sostenuto Loredanae il suo amore per l’artista. Ad oggi, nonostante i pettegolezzi, Alè ancora single, come ha raccontato lui stesso in una recente intervista al settimanale DiPiù e con le madri dei suoiha semplicemente un rapporto di “rispetto, affetto e amicizia”. Qualche tempo fa, subito dopo l’intervista ...

zazoomblog : Loredana Lecciso ha paura di farsi vedere senza trucco al Gf Vip - zazoomblog : Loredana Lecciso ha paura di farsi vedere senza trucco al Gf Vip - zazoomblog : Divina ! Jasmine Carrisi è identica a mamma Loredana Lecciso -