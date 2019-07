Jessica e Alessandro dopo Temptation | tra i due potrebbe essere già finita RUMORS

Jessica e Alessandro - è già finita dopo Temptation Island? Gli indizi : Jessica e Alessandro si sono già separati dopo Temptation Island? Due indizi sembrano provare l’ipotesi È già finita tra Jessica e Alessandro dopo Temptation Island? Questa è la domanda che in molti telespettatori si stanno chiedendo in attesa della messa in onda della puntata riassuntiva. Sappiamo bene che a fine reality, il pubblico viene messo […] L'articolo Jessica e Alessandro, è già finita dopo Temptation Island? Gli indizi ...

Jessica e il tentatore Alessandro stanno insieme? Cosa è successo dopo Temptation Island : Jessica è stata sin qui una delle grandi protagoniste di questa edizione di Temptation Island. È entrata nel programma di canale 5 per capire se dopo aver annullato il matrimonio con il fidanzato Andrea il loro sentimento fosse ancora vivo. All’inizio di Temptation Island la ragazza è stata ricoperta di insulti a causa dei suoi comportamenti con il tentatore Alessandro.\\ Trascorsi solo pochissimi giorni nel villaggio, infatti, la ragazza ha ...

Temptation Island 2019 - Jessica e Andrea si lasciano al falò di confronto. Lei esce con il single Alessandro : Il quarto appuntamento di Temptation Island si apre con un falò di confronto al cardiopalma per Jessica e Andrea. E' stato proprio quest'ultimo a chiederlo dopo aver visto i comportamenti sempre più affettuosi verso il single Alessandro. Dopo che Jessica è stata avvertita della richiesta del suo fidanzato (aveva già rifiutato una volta qualche puntata fa) lei ha accettato il faccia a faccia.E' Andrea il primo a prendere la parola:prosegui la ...

Temptation Island - Jessica e il tentatore Alessandro sempre più vicini : 'Andiamo a letto' : Prosegue l'avventura di Jessica e Andrea all'interno del villaggio di Temptation Island. La coppia, fidanzata da 13 anni, sta mettendo a dura prova il sentimento reciproco per cercare di capire se quello che i due provano sia davvero amore oppure no. Un'esperienza decisamente non facile, dato che Jessica, fin dal primo giorno all'interno del villaggio delle tentazioni, ha dimostrato di aver perso la testa per il single Alessandro. Anche nel ...

