Apollo 11 | 50 anni sbarco Luna | dove si sono allenati gli astronauti

(Di martedì 16 luglio 2019)11: 50sigliÈ certamente un caso, ma significativo, una di quelle coincidenze che a volte ti fa pensare che la Storia a volte riesce a mettere le ricorrenze al posto giusto. Oggi martedì 16 luglio è il giorno dell’eclissire, che ricordiamo sarà parziale (per saperne di più leggete questo articolo), ma oggi cade anche il 50°versario del lancio della missione11, che poi portò allodell’uomo sulla, evento che negli ultimiha fatto discutere più per le tesi complottiste che non credono sia mai avvenuto, che per l’evento in sé per sé. Il 16 luglio 1969 iniziò11 Era infatti il 16 luglio del 1969 quando il mondo – occhi incollati agli schermi o in attesa di leggere le prime pagine dei giornali del giorno dopo – fu testimone del lancio dell’11, la missione con la finalità ...

