Al Gorky Park di Mosca è comparsa una statua di Ed Sheeran foto

optimaitalia

(Di martedì 16 luglio 2019) Unadi Edaldi, la stessa location che in Wind Of Change degli Scorpions troviamo menzionata come uno degli elementi chiave della fine della guerra fredda, delle tensioni socio-politiche dell'Europa dell'est e dell'abbattimento del muro di Berlino. Il cantautore di Halifax, infatti, dovrà esibirsi ail 19 luglio presso la Otkritie Arena. Lamostra Eddisteso su un fianco con un paio di calzoncini rossi, una camicia ricoperta di scritte e un paio di occhiali da sole, in una posa che lascia intendere uno stato di relax. Il concerto nella capitale russa arriva a pochi giorni dalla release dell'album No.6 Collaboration Project, un disco di 15 tracce creato in collaborazione con vari ospiti - Bruno Mars, Justin Bieber, Cardi B, Eminem, 50 Cent - e che non rappresenta una nuova tappa ufficiale della sua discografia, ...

OptiMagazine : Al Gorky Park di Mosca è comparsa una statua di @edsheeran (foto) - radioalcamo : Mosca, a Gorky Park spunta una statua gigante di Ed Sheeran. Foto - rockolpoprock : Mosca, a Gorky Park spunta una statua gigante di Ed Sheeran. Foto -