Traffico Roma del 15-07-2019 ore 16 | 30

(Di lunedì 15 luglio 2019) SULLA VIA SALARA PER LAVORI ECODE NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA AEROPORTO DEL’URBE FILE SU VIA DEL FORO ITALICO A TRATTI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII ALLA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PERINTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA TIBURTINA E PRENESTINA E IN CARREGGA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA E SUL RACCORDO QUERSTA NOTTA PER LAVORI IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLE 23,00 E FINO ALLE 5,00 DI DOMANI SARA’ CHIUSO LO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONESUD VERSO LANINA PROVENENDO DA TIBURTINA- PRENESTINA AL LIDO DI OSTIA INVCE PER L’INIZIO DEGLI ALLESTIMENTI IN OCCASIONE DEL RALLYCAPITALEIN PROGRAMMA DAL 19 AL 21 LUGLIO, QUESTA NOTTE CHIUDERA’ IL LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI CARREGGIATA LATO MARE, TRA PIAZZA DEI RAVENNATI E VIA DEGLI ACILII VERSO PIAZZA MAGELLANO. E QUESTO DALLE 23,30 E FINO ALLE 7,00 DI DOMANI ...

