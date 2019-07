Teologia del dominio di J L Bryan

Bartolomeo I con Bergoglio : "Elaborare Teologia dell'accoglienza" : Giuseppe Aloisi Il patriarca Bartolomeo I, in vista della visita a Napoli del Santo Padre, ha inoltrato una missiva centrata sull'accoglienza. Sintonia anche sul "no" al concetto di "invasione" Il patriarca di Costantinopoli Bartolomeo I non fa parte dell'elenco dei relatori che oggi, a Napoli, avranno modo di relazione sulla "teologia dell'accoglienza", ma ha comunque deciso d'inoltrare una lettera al Santo Padre, che invece ...