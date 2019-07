Tanto lui mi ha già uccisa | la morte di Deborah Ballesio profetizzata in un

Temptation Island 2019 - Nunzia supplica Arcangelo di tornare insieme (dopo che lui ha baciato un’altra). Nicola su Sabrina : “Vedo Tanto schifo in lei” : Continua il viaggio nei sentimenti di Temptation Island e la terza puntata riparte dalla coppia formata da Nunzia e Arcangelo. Lui aveva baciato una tentatrice, lei dopo un falò lo aveva lasciato per poi chiedere un nuovo confronto. Un clamoroso dietrofront con la speranza di evitare la rottura definitiva dopo tredici anni insieme: “Ho capito i miei errori, ho capito che ho sbagliato. Ho capito che bisognava ascoltarlo. Mi aspetto della ...

Luigi Di Maio umiliato in pubblico : "Sei solTanto un incapace" : Fischi, insulti, proteste. Più che con l' opposizione interna Luigi Di Maio deve fare i conti con quella del Paese. I lavoratori delle aziende che stanno colando a picco una dietro l' altra (ieri è esploso anche il caso della Jabil Circuit nel casertano) sono stufi delle promesse e dei pasticci del

Gianni Sperti si racconta - ma non parla solTanto di lui - ecco cosa dice di Gemma : Gianni Sperti opinionista di Uomini e Donne si racconta, parla di sè ma anche di Gemma Che Gemma Galgani e Tina Cipollari non si sopportino è cosa ben nota. Le due non riescono a trovare un punto d'accordo e per molti Gemma sta recitando una parte che le dà in cambio popolarità e successo. Intervistato da Francesco …

Keanu Reeves : ecco perché si sta parlando così Tanto di lui in questo momento : Complici nuovi film ma soprattutto un carattere incredibilmente gentile