“Sarri potrebbe farci un’offerta” | Klopp esalta Lallana ‘versione Jorginho’

(Di lunedì 15 luglio 2019) Il tecnico del Liverpool Campione d’Europa elogia il suo centrocampista, paragonandolo a Jorginho e al ruolo nel Chelsea di Sarri.“powered by Goal”Appena insiediatosi alla Juventus, Maurizio Sarri sta valutando le possibilità per la sua nuova avventura. Sarà curioso vedere in che modo giocherà Madama, sopratutto in mezzo al campo dopo gli anni passati a sfruttare l’abilità di Jorginho. Dal Liverpool un’idea indiretta arriva da Jurgen.Commentando la vittoria del Liverpool sul Bradford City per 3-1 arrivata nella giornata di domenica,ha infatti paragonato Adamal Jorginho visto in maglia Chelsea con Sarri allenatore. Mettendo in mezzo proprio lo stesso nuovo tecnico della Juventus.può ritagliarsi uno spazio importante nel nuovo Liverpool a meno di una cessione, sulla qualeha scherzato:“Adam è il tipo di giocatore che può ...

