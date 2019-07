Plastica | così i pioppi la mangiano assorbendo i composti inquinanti

Dal carrello all’ecosistema : 3 modi per fare la spesa senza produrre Plastica : L’emergenza dell’inquinamento da plastica ha catturato l’attenzione pubblica come nessun altro problema nella storia recente. A chi noi non è capitato di passeggiare in un piccolo paradiso naturale imbattendosi d’improvviso in un rifiuto di plastica? Questo materiale, infatti, è divenuto così presente (e di conseguenza inquinante) che, se vogliamo avere qualche possibilità di ridurre il suo ...

Animali marini del Mediterraneo : quanto impatta la Plastica sul loro ecosistema? : I ricercatori del progetto Plastic Busters dell’Università di Siena stanno navigando per fare campionamenti nel Santuario Pelagos, l’area marina protetta per i mammiferi che comprende il triangolo tra la Toscana, la Sardegna e la Francia. Quest’area del Mediterraneo, la più importante per la vita di tanti cetacei, è altamente impattata dai rifiuti e in particolare dalle plastiche e microplastiche, come tutto il Mare Nostrum. ...

Con lo stomaco pieno di Plastica : così muore un capodoglio in Sicilia : capodoglio spiaggiato a Cafalù, in provincia di Palermo. Greenpeace diffonde le immagini e denuncia: "Non possiamo certo far...