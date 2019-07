No alla pastasciutta antifascista perché Anti è divisivo | l' ultimo oltraggio

repubblica

(Di lunedì 15 luglio 2019) La scelta della giunta a Mirandola, da poco a guida leghista. L'Anpi locale: "La Festa del 25 luglio si farà anche senza patrocinio, in ricordo delle 52 vittime del nazifascismo"

