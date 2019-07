Manovra | Calenda | ‘sindacati non dovrebbero compiacere Salvini | non bello né serio’**

calcioweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2019) Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “I sindacati incontrano i ministri preposti o il presidente del Consiglio. Non si prestano a spregiudicate operazioni di distrazione di massa pur di. Non è stato serio e non è stato”. Lo scrive su twitter Carlorispondendo a un follower sull’incontro oggi al Viminale tra Matteoe le parti sociali. L'articolo, ‘sindacati non, nonné serio’** CalcioWeb.

jesuisrome80 : @marattin Renzi poteva fare le riforme ma ha fatto cuori @CottarelliCPI non ha ascoltato Calenda che chiedeva manov… - ManfredoRoma : @fiordisale @marcimarti17 L'impressione è che attingendo i 5s allo stesso bacino elettorale dell'ex PD sia in corso… -