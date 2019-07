La prova del cuoco | Elisa Isoardi ingrassata di 5 chili in 5 mesi | Cosa mi è

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : Italia e l’ARGENTO inedito nell’highlight. Grande prova delle azzurre a Gwangju : La medaglia d’argento della novità, la medaglia d’argento tanto attesa. Arriva dall’inedita finale dell’highlight routine il primo podio mondiale per l’Italia a squadre nella rassegna iridata 2019 di Nuoto sincronizzato. A Gwangju, Corea del Sud, in una specialità non olimpica che vedeva l’assenza di Russia, Cina e Giappone, la compagine tricolore ha saputo cogliere l’occasione, concedendo il bis dopo ...

Cerimonia finale delle Universiadi - Conte : «Una bella prova per Napoli» : «Le Universiadi sono state una grande prova di Napoli e della Campania». Così il premier Giuseppe Conte parlando con i cronisti delle Universiadi poco prima di fare il suo ingresso...

POLIZIOTTO IN prova - ITALIA 1/ Streaming video del film con Ice Cube - 14 luglio - : 'POLIZIOTTO in PROVA' in onda su ITALIA 1 ore 21.20 di oggi lunedì 14 luglio 2019. Regia di Tim Story, nel cast Ice Cube, Kevin Hart e Bryan Callen

Elisa Isoardi : Ho preso cinque chili e sto bene così - mangiavo ogni piatto a La prova del Cuoco : Confermata nella prossima stagione de "La Prova del Cuoco", Elisa Isoardi racconta la sua estate da signle a "Di Più Tv". Oggetto dell'intervista anche i suoi chili "di troppo", che però sono accettati dalla conduttrice che con grande calma ammette di non essere preoccupata nemmeno un po'. Ha preso cinque chili dopo aver condotto una stagione de "La Prova del Cuoco", lo ha fatto con consapevolezza e, scherzandoci su, con "professionalità": "Non ...

Concorso Regione Campania : diritto costituzionale tra le materie della prova preselettiva : Sono già tante le domande di partecipazione al Concorso della Regione Campania grazie al quale ci saranno 2175 nuove assunzioni. Posti di lavoro che poi saranno ripartiti tra la stessa Regione, il Consiglio Regionale e i vari enti locali. Una nuova selezione pubblica alla quale possono partecipare sia i diplomati che i laureati, ovviamente in base al profilo prescelto. I diplomati potranno accedere al Concorso per quanto riguarda 1225 unità di ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Russia in vetta alla routine tecnica della prova a squadre. Italia quinta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.48: La Cina si conferma seconda forza mondiale nella routine tecnica odierna, pur parlando di eliminatorie. Il punteggio è di 94.3638, Italia che scala in quinta piazza 5.42: Le bielorusse sono decime in questi preliminari della routine tecnica della prova a squadre: 81.5990 per loro. 5.36: Le campionesse del mondo e olimpiche della Russia confermano la loro leadership in questa specialità: ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : inizia la routine tecnica della prova a squadre. Italia protagonista : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.02: La prima squadra a entrare in acqua nella routine tecnica sarà il Canada 4.00: Via dunque a queste eliminatorie del tecnico della prova a squadre. 3.58: Osservata speciale, come è logico che sia, la squadra russa, campione del mondo in carica e grande favorita della vigilia. 3.55: La compagine Italiana scenderà in acqua per quindicesima. Saranno 23 le formazioni a gareggiare in questa ...

Roma - esplode bus della linea 671 : panico sull'Appia - l'autista ha provato a spegnere le fiamme : panico a Roma per un bus dell'Atac della linea 671 esploso in via Appia Nuova. Intorno alle 14 paura all'incrocio con piazza Cesare Cantù, all'altezza di Colli Albani. Ancora...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : iniziata la finale del metro femminile! Bertocchi ci prova : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.43: Bertocchi ottiene 52.00 con questo secondo tuffo: senza infamia e senza lode per lei però… 8.41: Le due cinesi monopolizzano la scena e con l’uno e mezzo ritornato carpiato si portano ai primi due posti: Chang (57.60) e Chen (57.60). Bertocchi è ottava al termine di questa prima rotazione 8.41: La russa Ilinykh ottiene 54.00 dall’uno e mezzo ritornato carpiato ed è ...

Del Genio a Kiss Kiss Napoli : “Ancelotti sta provando Gaetano in un nuovo ruolo - su James Rodriguez la situazione è questa” : Paolo Del Genio, noto giornalista é intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli analizzando il ritiro di Dimaro e il mercato del Napoli : “Ancelotti seguirá attentamente Gaetano, non soltanto in ritiro. Credo che gli sarà data l’opportunità di scendere in campo con il Liverpool, con il Barcellona, e capire che impatto avrà. Ancelotti lo sta provando in un nuovo ruolo quello di centrocampista centrale, più arretrato ...

Pentathlon - Mondiali junior 2019 : Adelina Ibatullina è oro nella prova individuale - sesta Alice Rinaudo : Adelina Ibatullina si aggiudica con pieno merito la medaglia d’oro nella prova individuale femminile ai Mondiali junior 2019 di Pentathlon moderno in corso di svolgimento a Drzonkow in Polonia. L’atleta russa, infatti, ha condotto la gara sin dalle prime fasi, chiudendo con 1348 punti totali (236 nella scherma, 278 nel nuoto, 300 nell’equitazione e 534 nella laser run) precedendo la britannica Kerenza Bryson con 1335 punti (244 ...

Taglio dei parlamentari - legge approvata in Senato con 180 sì : i festeggiamenti del M5s in Aula : L’Aula del Senato ha approvato il disegno di legge costituzionale sul Taglio del numero dei parlamentari con 180 voti favorevoli, 50 contrari e nessuna astensione. Serviva la maggioranza assoluta. Ora si torna alla Camera per l’approvazione definitiva. Forza Italia, come ha annunciato in Aula, non ha partecipato al voto Taglio parlamentari, ddl costituzionale approvato al Senato: 180 ...

Il Senato approva il taglio del numero dei parlamentari : Il Senato ha approvato la riforma costituzionale che prevede il taglio dei parlamentari. Nella Camera si passerebbe dai 630 deputati attuali a 400 mentre i Senatori dai 315 attuali passerebbero ad essere 200. L'approvazione finale e definitiva potrebbe arrivare a fine mese, con il secondo voto di Montecitorio.