Jovanotti a Cerveteri | il Jova Beach Party arriva nel Lazio | info su scaletta e ultimi

(Di lunedì 15 luglio 2019)in concerto a, sul Lungomare dei Navigatori Etruschi. La data è quella di domani, martedì 16 luglio, di recupero a quella inizialmente in programma a Ladispoli per la stessa serata. Il concerto si sarebbe dovuto tenere infatti alla Spiaggia di Torre Flavia ma, a prevendite già attive, è stato spostato a. I biglietti acquistati per la prima location restano validi per la seconda. Chi volesse, può ancora acquistare glibiglietti, disponibili in prevendita su TicketOne - online, via call center e nei punti vendita fisici - al prezzo di 59,80 euro per posto unico intero non numerato, in piedi. La tappa fa parte del grande tour innovativo disulle spiagge italiane che fino al 31 agosto entusiasmerà la penisola con numerosi eventi da nord a sud. Una giornata in musica, non un semplice concerto, con special Guest e musica fin dalle ore ...

