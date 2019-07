Gli ospiti del Premio Lunezia da Francesco Renga e Gianluca Grignani a Motta e Nigiotti

Da Benji e Fede ad Alberto Urso - tutti Gli ospiti di Radionorba Battiti Live a Gallipoli il 21 luglio : Il Festival si avvia verso il gran finale, con gli ospiti di Radionorba Battiti Live a Gallipoli. I nomi di coloro che saliranno sul palco sono già annunciati e, come di consueto, non mancheranno alcuni degli artisti del momento. Tra gli artisti della nuova tappa compaiono Benji e Fede, freschi di nuovo singolo in radio e prossimi al rilascio di un nuovo album, ma anche Dolcenera, che ha invece pubblicato un manifesto sulla difesa del mare ...

Domani si celebrano i 60 anni della Serie C : il programma e Gli ospiti : PRIMO EVENTO in sede Lega Pro a Firenze, via Jacopo da Diacceto- Alle 10,30, presso la sede della Lega Pro, si parte con la presentazione alla stampa dell’accordo “Campagna Amica” tra Lega Pro e Coldiretti: una proposta per valorizzare le eccellenze dell’Italia, i prodotti dell’agricoltura, la legalità, l’educazione allo sport e all’alimentazione con iniziative che riguarderanno le eccellenze italiane negli stadi della ...

Casting per programmi di Magnolia - tra cui 'Cortesie per Gli ospiti B&B' : Selezioni aperte in questo periodo per la realizzazione di alcuni programmi televisivi prodotti dalla casa di produzione Magnolia. Tra questi anche la versione Bed and Breakfast di Cortesie per gli ospiti, che vedrà nell'attrice e regista Michela Andreozzi uno dei giudici del programma che andrà in onda in autunno su Real Time. Magnolia Tv Sono in corso varie selezioni collegate alla casa di produzione Magnolia per la realizzazione di alcuni ...

Cerimonia di chiusura Universiadi Napoli 2019 : ospiti - orario e biGlietti : Cerimonia di chiusura Universiadi Napoli 2019: ospiti, orario e biglietti Volge al termine, per milioni di atleti, l’avventura delle Universiadi Napoli 2019, che si è tenuta a partire dal 3 luglio. La Cerimonia di chiusura si celebrerà domani, domenica 14 luglio, presso lo Stadio San Paolo. Al pari dell’apertura, la Cerimonia finale ospiterà tutti gli atleti, che porgeranno il loro ultimo saluto alla città Partenopea che li ha ospitati ...

“La sai l’ultima? – Digital Edition” – Quarta puntata di venerdì 12 luGlio 2019 – Ospiti Pippo Franco - Beppe Fiorello. : La sai l’ultima? è tornato in onda nel venerdì sera estivo di Canale5. Un programma cult degli anni 90 e dei primi anni 2000, poi riproposto dopo qualche anno e chiuso anzitempo per insuccesso. Per sei puntate a partire ecco “La sai l’ultima? – Digital Edition”. Un’edizione inedita e completamente rinnovata del varietà che ha […] L'articolo “La sai l’ultima? – Digital Edition” – Quarta puntata di venerdì 12 luglio 2019 – Ospiti Pippo ...

Il Jova Beach Party arriva a Castel Volturno : scaletta - ospiti e ultimi biGlietti in prevendita : Il Jova Beach Party arriva a Castel Volturno. La data è in programma per domani, sabato 13 luglio, al Lido Fiore Flava Beach. Non un semplice concerto ma una giornata all'insegna della musica e del divertimento sulle spiagge di tutta Italia: Jovanotti stupisce e lo fan con un'idea completamente nuova ed innovativa che trasforma il live in una giornata di condivisione e gioia, da vivere direttamene in spiaggia. Il filo conduttore degli ...

Un’estate fa : ospiti e anticipazioni di stasera 11 luGlio 2019 su Rai 2 : Un’estate fa: ospiti e anticipazioni di stasera 11 luglio 2019 su Rai 2 Oggi 11 luglio 2019 alle 21.20 su Rai 2 andrà in onda Un’estate fa. Il nuovo show musicale della tv di Stato approda al suo secondo e ultimo appuntamento con tante sorprese e ospiti speciali. Timonieri della trasmissione saranno, come nella precedente puntata, Pupo e Diana Del Bufalo che guideranno i telespettatori nell’emozionante viaggio tra le hit cantante sotto ...

Radionorba Battiti Live 2019 su Italia1 il 10 luglio con la tappa di Vieste : tutti Gli ospiti da Irama a Boomdabash : Sono ufficiali gli ospiti di Radionorba Battiti Live su Italia1, quelli annunciati per la puntata che andrà in onda il 10 luglio in prima serata. Quella di Vieste è stata la prima delle 5 serate organizzate nell'ambito del tour di piazza dell'emittente radiofonica di Alan Palmieri, che ha già raggiunto Brindisi e presto raggiungerà anche Trani. Tra i nomi degli artisti che saliranno sul palco, compare anche quello di Irama, che ha appena ...

Liguria d’Autore 2019 - tre giorni di incontri e dibattiti. Tra Gli ospiti : Steve Bannon e Nicola Gratteri : Tre giorni di incontri per parlare di cultura, politica e informazione. Ma pure di amore e relazioni, al tempo “della collera” e dei social network. Inizia giovedì 11 luglio l’edizione 2019 di Liguria d’Autore. La rassegna, a cura dell’agenzia Visverbi e di Alessandro Giuli, torna nella cornice del paese di Ameglia (La Spezia) con l’obiettivo, si legge nel manifesto di presentazione, “di dare spazio a chi porta ...

Centro diurno Alzheimer Palermo : musiche e canti per allietare Gli ospiti a cura dell'ADA : Per alcuni potrebbe essere una quotidiana routine, un'abitudine, ma per gli anziani del Centro diurno Alzheimer, in via Gaetano La Loggia, a Palermo, un pomeriggio all'insegna della musica e dello svago ha un sapore diverso, un significato più profondo. Un dono per chi soffre allietare la permanenza dei pazienti affetti da una grave patologia come quella del Morbo di Alzheimer, infatti, rappresenta un modo per mantenere un contatto, un legame ...