Frittata di peperoni e provola – la ricetta passo passo

(Di lunedì 15 luglio 2019)diLadiè un secondo piatto gustoso e colorato, perfetto per realizzare unadiversa al solito ma resa ancor più saporita dairossi e dai cubetti di. Questaè buonissima anche fredda e potete arricchirla con i formaggi che vi piacciono di più o anche con il prosciutto cotto! Montate leggermente le uova se volete ottenere unaaipiù alta e soffice. INGREDIENTI per 4 persone: 4 uova un peperone rosso 100 g diun ciuffo di prezzemolo 4 cucchiai di olio di oliva sale q.b. PROCEDIMENTOperLavate ied eliminate la parte bianca centrale e i semi. Tagliateli nel senso della lunghezza e poi riduceteli in cubetti piuttosto piccoli. Tagliate a cubetti anche la. Ponete 4 cucchiai di olio in una padella, cuocetevi ia fuoco vivo e con il coperchio per circa 10 ...

