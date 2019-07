Francesca De André | caos su Instagram | non è ancora finita dopo il Gf…

L'ufficio stampa di Maria De Filippi liquida Francesca De André e Gennaro Lillio : Elisabetta Soldati smentisce che i due ex concorrenti del Grande Fratello abbiano sostenuto un provino per Temptation Island...

Temptation Island Vip 2 : smentita la partecipazione di Francesca De André e Gennaro Lillio : A meno di 24 ore dalla diffusione del gossip sulla sempre più probabile partecipazione di Francesca De André e Gennaro Lillio a Temptation Island Vip, è arrivata la smentita ufficiale degli addetti ai lavori: una delle principali collaboratrici di Maria De Filippi, Betty Soldati, ha fatto chiarezza su Instagram pochi minuti fa. L'addetta stampa ha definito "fake news" la notizia che è circolata di recente sulla presenza della coppia formatasi al ...

Francesca De Andrè a Temptation Island Vip 2 con Gennaro Lillio : "Per ora lascio la suspence" : Il settimanale 'Oggi', in edicola questa settimana, ha pizzicato Francesca De Andrè e Gennaro Lillio durante un weekend romantico a Capri. La coppia è apparsa innamorata, affiatata e con un sorriso smagliante. I dubbi, sorti all'interno del 'Grande Fratello', sembrano essere solo un lontano ricordo.prosegui la letturaFrancesca De Andrè a Temptation Island Vip 2 con Gennaro Lillio: "Per ora lascio la suspence" pubblicato su Gossipblog.it 12 ...

Fai schifo! La luna di miele è già finita tra Francesca De André e Gennaro Lillio : Francesca De André ha sbottato contro il suo nuovo fidanzato, Gennaro Lillio. E lo fa direttamente in pubblico, sulla vetrina social di Instagram a cui, si sa, non sfugge veramente nulla. “Fai schifo!”. Questo il commento della sexy gieffina, che proprio nelle stanze del Grande Fratello 16 ha conosciuto il suo bel ragazzo. Che sia già giunta al termine, però, la loro incredibile storia d’amore? Per chi non lo sapesse Francesca è la nipote del ...

Dal Gf a Temptation Island? Francesca De André e Gennaro Lillio si rilassano a Capri : I due ormai ex gieffini potrebbero sbarcare all'isola delle tentazioni, per mettere in gioco il loro legame. Dopo essere diventati gli indiscussi protagonisti della sedicesima edizione del Grande Fratello, il reality show condotto da Barbara d'Urso, Gennaro Lillio e Francesca De André sono tornati al centro del gossip, questa volta per aver dimostrato sui social di essere in vacanza insieme. Subito dopo la fine del gioco della casa più ...

Grande Fratello - Gennaro Lillio a Francesca De Andrè per il padre : "La vita ti deve ancora un sogno" : Il dolcissimo messaggio dell'ex gieffino su uno dei più grandi desideri della ragazza: poter riabbracciare il padre.

Gennaro Lillio : Falso che mia madre odi Francesca De André - hanno manipolato le mie interviste : La stampa italiana fa infuriare Gennaro Lillio, che accusa alcuni giornali di essersi inventati parte delle dichiarazioni rilasciate nelle interviste post Grande Fratello. In uno sfogo pubblicato su Instagram Story, il modello napoletano ha dichiarato che non parlerà più sui mass media ma si limiterà a usare i suoi profili per informare il pubblico sulla sua vita pubblica e privata. \\In particolare, la madre di Lillio non sarebbe affatto ...

Gennaro Lillio a mia madre non è piaciuto come mi ha trattato Francesca De Andrè : La mamma di Gennaro Lillio non approva la relazione del figlio con Francesca De Andrè. La De Andrè non ha un carattere semplice e nei mesi in cui è stata reclusa è stata criticata per l’aggressività e il modo di parlare. «Mia madre è rimasta male per il modo in cui Francesca a volte mi ha trattato, come lo sarebbe stata qualsiasi madre», ha ammesso Gennaro Lillio in un’intervista concessa al settimanale “Spy”. «Non si sono ...